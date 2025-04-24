В Кургане на набережной спилили деревья

В Кургане на набережной вблизи прогулочной зоны были спилены деревья. Об этом сообщают очевидцы в telegram-канале «Короче, Курган».
«На набережке выпиливают „под ноль“ молодые, здоровые деревья. Очень „приятно“ будет летом посидеть на лавочке под солнцепеком», — написано в tg-канале. На фото спилен ряд деревьев, ведутся работы.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в администрацию города. Ответ ожидается.
Ранее в Кургане уже проводились работы по спилу деревьев в рамках благоустройства: в центре города на улице Красина были убраны 40-летние насаждения для создания нового сквера. А в Заозерном районе и на улице Климова также реализуются проекты по обновлению общественных пространств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».