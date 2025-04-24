24 апреля 2025

В Кургане на набережной спилили деревья. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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О спиленных деревьях сообщают очевидцы (архивное фото)
О спиленных деревьях сообщают очевидцы (архивное фото) Фото:

В Кургане на набережной вблизи прогулочной зоны были спилены деревья. Об этом сообщают очевидцы в telegram-канале «Короче, Курган».

В Кургане на набережной спилили деревья
В Кургане на набережной спилили деревья
Фото:

«На набережке выпиливают „под ноль“ молодые, здоровые деревья. Очень „приятно“ будет летом посидеть на лавочке под солнцепеком», — написано в tg-канале. На фото спилен ряд деревьев, ведутся работы.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в администрацию города. Ответ ожидается.

Ранее в Кургане уже проводились работы по спилу деревьев в рамках благоустройства: в центре города на улице Красина были убраны 40-летние насаждения для создания нового сквера. А в Заозерном районе и на улице Климова также реализуются проекты по обновлению общественных пространств.

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В Кургане на набережной вблизи прогулочной зоны были спилены деревья. Об этом сообщают очевидцы в telegram-канале «Короче, Курган». «На набережке выпиливают „под ноль“ молодые, здоровые деревья. Очень „приятно“ будет летом посидеть на лавочке под солнцепеком», — написано в tg-канале. На фото спилен ряд деревьев, ведутся работы. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в администрацию города. Ответ ожидается. Ранее в Кургане уже проводились работы по спилу деревьев в рамках благоустройства: в центре города на улице Красина были убраны 40-летние насаждения для создания нового сквера. А в Заозерном районе и на улице Климова также реализуются проекты по обновлению общественных пространств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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