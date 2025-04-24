Курганские власти объяснили, почему на участке набережной от улицы Ленина до улицы Володарского спилили 11 деревьев. Такое решение приняла комиссия из-за того, что деревья больные и небезопасны для горожан. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Были выявлены старые больные деревья. Комиссией по оценке целесообразности сноса, посадки зеленых насаждений, обрезки деревьев в городе Кургане было принято решение о сносе одиннадцати деревьев на набережной», — пишет ведомство.
Директор административно-технической инспекции Кургана Никита Курбаченков пояснил, что в ближайшее время на месте снесенных деревьев проведут корчевку пней, а осенью здесь высадят новые саженцы липы. В целом по городу в рамках озеленительной кампании планируется высадить около 200 крупных деревьев вдоль улично-дорожной сети. Кроме того, в парке 4 микрорайона появятся еще 100 новых деревьев, среди которых ели, березы, яблони и пирамидальные тополя.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на набережной спилили деревья. Сейчас выяснилось, что эти деревья больные.
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