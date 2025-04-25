Жителей Миасса предупредили о нестабильном уровне воды в водоемах

Жителей Миасса Челябинской области предупредили о нестабильном уровне воды в Поликарповском и городском прудах. В мэрии города URA.RU рассказали, что это связано с предстоящим ремонтом плотин.
«На Поликарповском пруду после критической паводковой ситуации летом 2024 года уровень воды остается нестабильным. Из-за необходимости проведения ремонтных работ на плотинах Поликарповского и Городского прудов принято решение понизить высоту нормального подпорного уровня до рекомендуемых отметок. В дальнейшем уровень воды также не будет стабилен, так как запланирован капитальный ремонт плотин», — уточнили в пресс-службе мэрии.
В пресс-службе городской мэрии добавили, что решение о понижении уровня воды было принято межведомственной рабочей группой по регулированию работы водохранилищ Миасско-Челябинской водохозяйственной системы. После этого горизонт воды в верхнем бьефе реки Миасс был понижен, вода от береговой линии ушла на несколько метров.
В мэрии отметили, что для нужд садоводов на Поликарповском пруду обустроен насос, обслуживающий СНТ. Подход к воде у собственников участков СНТ также есть, только сейчас в связи с ситуацией береговая линия отошла на несколько метров.
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