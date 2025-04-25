Жителей Миасса предупредили о нестабильном уровне воды в водоемах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уровень воды будет уменьшен из-за ремонта плотин
Уровень воды будет уменьшен из-за ремонта плотин Фото:

Жителей Миасса Челябинской области предупредили о нестабильном уровне воды в Поликарповском и городском прудах. В мэрии города URA.RU рассказали, что это связано с предстоящим ремонтом плотин.

«На Поликарповском пруду после критической паводковой ситуации летом 2024 года уровень воды остается нестабильным. Из-за необходимости проведения ремонтных работ на плотинах Поликарповского и Городского прудов принято решение понизить высоту нормального подпорного уровня до рекомендуемых отметок. В дальнейшем уровень воды также не будет стабилен, так как запланирован капитальный ремонт плотин», — уточнили в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе городской мэрии добавили, что решение о понижении уровня воды было принято межведомственной рабочей группой по регулированию работы водохранилищ Миасско-Челябинской водохозяйственной системы. После этого горизонт воды в верхнем бьефе реки Миасс был понижен, вода от береговой линии ушла на несколько метров. 

В мэрии отметили, что для нужд садоводов на Поликарповском пруду обустроен насос, обслуживающий СНТ. Подход к воде у собственников участков СНТ также есть, только сейчас в связи с ситуацией береговая линия отошла на несколько метров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Миасса Челябинской области предупредили о нестабильном уровне воды в Поликарповском и городском прудах. В мэрии города URA.RU рассказали, что это связано с предстоящим ремонтом плотин. «На Поликарповском пруду после критической паводковой ситуации летом 2024 года уровень воды остается нестабильным. Из-за необходимости проведения ремонтных работ на плотинах Поликарповского и Городского прудов принято решение понизить высоту нормального подпорного уровня до рекомендуемых отметок. В дальнейшем уровень воды также не будет стабилен, так как запланирован капитальный ремонт плотин», — уточнили в пресс-службе мэрии. В пресс-службе городской мэрии добавили, что решение о понижении уровня воды было принято межведомственной рабочей группой по регулированию работы водохранилищ Миасско-Челябинской водохозяйственной системы. После этого горизонт воды в верхнем бьефе реки Миасс был понижен, вода от береговой линии ушла на несколько метров.  В мэрии отметили, что для нужд садоводов на Поликарповском пруду обустроен насос, обслуживающий СНТ. Подход к воде у собственников участков СНТ также есть, только сейчас в связи с ситуацией береговая линия отошла на несколько метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...