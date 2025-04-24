24 апреля 2025

Под Тюменью будет перекрыта часть федеральной трассы

Часть трассы Тюмень — Омск перекроют на ремонт 27 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничение продлится с полуночи до четырех утра
Ограничение продлится с полуночи до четырех утра Фото:

Ночью 27 апреля перекроют дорогу в районе федеральной трассы Тюмень — Омск. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Ограничение будет длиться с полуночи до четырех утра.

«В связи с выполнением работ по ремонту покрытия проезжей части путепровода на 94 км + 742 м автомобильной дороги федерального значения Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск, будет перекрыто движение для транспортных средств с 00:00 до 04:00 27 апреля. Объезд данного участка будет осуществляться через Заводоуковск», — сообщили в ведомстве.

На месте будут дежурить патрульные службы. Также участок будет оборудован предупреждающими знаками.

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Ночью 27 апреля перекроют дорогу в районе федеральной трассы Тюмень — Омск. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Ограничение будет длиться с полуночи до четырех утра. «В связи с выполнением работ по ремонту покрытия проезжей части путепровода на 94 км + 742 м автомобильной дороги федерального значения Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск, будет перекрыто движение для транспортных средств с 00:00 до 04:00 27 апреля. Объезд данного участка будет осуществляться через Заводоуковск», — сообщили в ведомстве. На месте будут дежурить патрульные службы. Также участок будет оборудован предупреждающими знаками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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