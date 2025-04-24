Под Тюменью будет перекрыта часть федеральной трассы

Ночью 27 апреля перекроют дорогу в районе федеральной трассы Тюмень — Омск. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Ограничение будет длиться с полуночи до четырех утра.
«В связи с выполнением работ по ремонту покрытия проезжей части путепровода на 94 км + 742 м автомобильной дороги федерального значения Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск, будет перекрыто движение для транспортных средств с 00:00 до 04:00 27 апреля. Объезд данного участка будет осуществляться через Заводоуковск», — сообщили в ведомстве.
На месте будут дежурить патрульные службы. Также участок будет оборудован предупреждающими знаками.
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