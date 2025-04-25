Пожарные потушили открытый огонь на пилораме в Кургане. Видео

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Пожарные потушили огонь
Пожарные потушили огонь Фото:

На огромной пилораме, расположенной на проспекте Машиностроителей в Кургане, пожарным удалось потушить очаги открытого огня. Об этом сообщили представители МЧС России.

«В 22:21 на пожаре, где горела пилорама на проспекте Машиностроителей, объявлена ликвидация открытого горения», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что на месте работают 25 специалистов и шесть единиц техники.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС 25 апреля под вечер. Площадь пожара составила по предварительным данным около тысячи квадратных метров, отметили в МЧС. 

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На огромной пилораме, расположенной на проспекте Машиностроителей в Кургане, пожарным удалось потушить очаги открытого огня. Об этом сообщили представители МЧС России. «В 22:21 на пожаре, где горела пилорама на проспекте Машиностроителей, объявлена ликвидация открытого горения», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что на месте работают 25 специалистов и шесть единиц техники. Сообщение о возгорании поступило в МЧС 25 апреля под вечер. Площадь пожара составила по предварительным данным около тысячи квадратных метров, отметили в МЧС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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