Пожарные потушили огонь
На огромной пилораме, расположенной на проспекте Машиностроителей в Кургане, пожарным удалось потушить очаги открытого огня. Об этом сообщили представители МЧС России.
«В 22:21 на пожаре, где горела пилорама на проспекте Машиностроителей, объявлена ликвидация открытого горения», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что на месте работают 25 специалистов и шесть единиц техники.
Сообщение о возгорании поступило в МЧС 25 апреля под вечер. Площадь пожара составила по предварительным данным около тысячи квадратных метров, отметили в МЧС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».