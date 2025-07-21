Котяков рассказал, как вырастет МРОТ к 2026 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2026 году может вырасти до 27 093 рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«С учетом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27 093 рубля. Таким образом, МРОТ увеличится на 20,7%, то есть — выше инфляции», — заявил Котяков. Его слова передает пресс-служба ведомства.
Ежегодная корректировка МРОТ проводится с учетом экономической ситуации в стране и ориентирована на социальную защиту населения. По данным Минтруда, повышение минимального размера оплаты труда отразится на доходах 4,6 млн граждан.
В настоящее время МРОТ составляет 22 440 рублей. Новое значение будет рассчитано на основании действующего порядка — не ниже 48% медианной заработной платы за предыдущий год, как того требует федеральное законодательство.
С 1 января 2025 года МРОТ в России уже увеличился на 16,5%. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале июля, к 2030 году МРОТ составит 35 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.