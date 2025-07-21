Котяков рассказал, как вырастет МРОТ к 2026 году

Минтруд предложил к 2026 году установить МРОТ на уровне 27 093 рублей
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МРОТ до 2026 года увеличится
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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2026 году может вырасти до 27 093 рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«С учетом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27 093 рубля. Таким образом, МРОТ увеличится на 20,7%, то есть — выше инфляции», — заявил Котяков. Его слова передает пресс-служба ведомства.

Ежегодная корректировка МРОТ проводится с учетом экономической ситуации в стране и ориентирована на социальную защиту населения. По данным Минтруда, повышение минимального размера оплаты труда отразится на доходах 4,6 млн граждан.

В настоящее время МРОТ составляет 22 440 рублей. Новое значение будет рассчитано на основании действующего порядка — не ниже 48% медианной заработной платы за предыдущий год, как того требует федеральное законодательство.

С 1 января 2025 года МРОТ в России уже увеличился на 16,5%. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале июля, к 2030 году МРОТ составит 35 тысяч рублей

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2026 году может вырасти до 27 093 рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «С учетом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27 093 рубля. Таким образом, МРОТ увеличится на 20,7%, то есть — выше инфляции», — заявил Котяков. Его слова передает пресс-служба ведомства. Ежегодная корректировка МРОТ проводится с учетом экономической ситуации в стране и ориентирована на социальную защиту населения. По данным Минтруда, повышение минимального размера оплаты труда отразится на доходах 4,6 млн граждан. В настоящее время МРОТ составляет 22 440 рублей. Новое значение будет рассчитано на основании действующего порядка — не ниже 48% медианной заработной платы за предыдущий год, как того требует федеральное законодательство. С 1 января 2025 года МРОТ в России уже увеличился на 16,5%. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале июля, к 2030 году МРОТ составит 35 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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