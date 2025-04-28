В Британии испугались, что отправка военных на Украину может нарушить нормы ЕКПЧ

Telegraph: британские миротворцы на Украине будут заниматься обучением ВСУ
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Военные Британии не нарушат нормы международного права, находясь на Украине, заявил Хили
Военные Британии не нарушат нормы международного права, находясь на Украине, заявил Хили Фото:
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В случае, если Великобритания отправит своих военных на Украину, они будут заниматься обучением ВСУ и не станут принимать участие в боевых операциях. Также миротворцы не помешают соблюдению норм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили, опровергая ранее выдвинутую среди дипломатов идею о необходимости частичной отмены для британских военных норм международного права. 

«Британский контингент — не боевая сила, а ресурс для обучения украинцев», — заявил Хили в интервью The Telegraph. Он отметил, что британские власти во время любых боевых действий полностью соблюдают международное право. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что западным странам не обязательно снаряжать миротворцев для отправки в страну, достаточно гарантировать Киеву безопасность другими способами. При этом он отметил, что эти способы могут быть аналогичны тем, что США предоставили Израилю, передает 360.ru. 

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В случае, если Великобритания отправит своих военных на Украину, они будут заниматься обучением ВСУ и не станут принимать участие в боевых операциях. Также миротворцы не помешают соблюдению норм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили, опровергая ранее выдвинутую среди дипломатов идею о необходимости частичной отмены для британских военных норм международного права.  «Британский контингент — не боевая сила, а ресурс для обучения украинцев», — заявил Хили в интервью The Telegraph. Он отметил, что британские власти во время любых боевых действий полностью соблюдают международное право.  Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что западным странам не обязательно снаряжать миротворцев для отправки в страну, достаточно гарантировать Киеву безопасность другими способами. При этом он отметил, что эти способы могут быть аналогичны тем, что США предоставили Израилю, передает 360.ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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