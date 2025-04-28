28 апреля 2025

Где провести майские праздники: афиша мероприятий в Тюмени

В Тюмени на первомайских праздниках пройдут тематические вечеринки и спектакли
© Служба новостей «URA.RU»
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По городу с 1 мая начнут работать патриотические выставки
По городу с 1 мая начнут работать патриотические выставки Фото:

В Тюмени в первомайские праздники пройдет ряд мероприятий, куда можно сходить всей семьей. Где увлекательно провести длинные выходные с 1 по 4 мая — в подборке URA.RU.

1 мая

С середины апреля по Тюмени проходит передвижной интерактивный музей «Автобус памяти». 1 мая он остановится на пешеходной улице Дзержинского. Посетители музея смогут узнать историю тыловой Тюмени: о легендарном поезде-бане и самоотверженном труде комсомольцев, о советском оружии. В салоне автобуса также будет представлены экспонаты, найденные во время раскопок. Посещение бесплатно.

Квартирник времен СССР пройдет в ДК «Водник». Праздник весны можно буде отметить под легендарную музыку прошлой эпохи. В рамках мероприятия прозвучат песни групп «Кино», «Браво», «Наутилус Помпилиус», «Чайф» и «Альянс».

2 мая

В эту дату в Тюмени покажут популярную постановку от драмтеатра — «Вечера на хуторе близ Диканьки». Этот спектакль стал своего рода визитной карточкой театра и показывается обычно в канун новогодних праздников.

В этот же день состоится концерт музыканта из США Рональда Бейкера. На трубе он исполнит классические джазовые мелодии. Артист сыграет совместно с исполнителями из Екатеринбурга. Мероприятие состоится в арт-кафе тюменского драмтеатра.

3 мая

В субботу, 3 мая, в тюменском кукольном театре пройдет показ спектакля для взрослой аудитории «Мастер и Маргарита». Легендарный роман Михаила Булгакова в исполнении местных актеров получил совершенно иное прочтение.

В этот же день состоится турнир по самбо среди юных спортсменов. Мероприятие приурочено к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Состязания пройдет среди мальчишек 2013-2014 годов рождения.

В музейном комплексе имени И.Я. Словцова 3 мая пройдет выставка «Мифы о городе: Тюмень в фантазиях художников». Авторы изображают на своих полотнах не типичные виды города, а их фантазийные образы. Мероприятие проводит искусствовед. Вход свободный.

4 мая

Вокально-поэтический вечер «Дыхание весны» пройдет в этот день в музее Словцова. В программе заявлены песни, посвященные главным весенним праздникам, стихи о любви и весне, в рамках мероприятия также прозвучит музыка из кинофильмов.

В воскресенье пройдет первенство города Тюмени по тхэквондо. В поединках за медали сойдутся более 150 спортсменов, среди которых юноши и девушки в возрасте от 10 до 17 лет.

Бонус

С 1 по 11 мая в кинотеатре «Премьер» бесплатно будут показывать фильмы для пенсионеров. Акция приурочена к годовщине победы. Необходима предварительная запись. На показ необходимо прийти с пенсионным удостоверением. 

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В Тюмени в первомайские праздники пройдет ряд мероприятий, куда можно сходить всей семьей. Где увлекательно провести длинные выходные с 1 по 4 мая — в подборке URA.RU. 1 мая С середины апреля по Тюмени проходит передвижной интерактивный музей «Автобус памяти». 1 мая он остановится на пешеходной улице Дзержинского. Посетители музея смогут узнать историю тыловой Тюмени: о легендарном поезде-бане и самоотверженном труде комсомольцев, о советском оружии. В салоне автобуса также будет представлены экспонаты, найденные во время раскопок. Посещение бесплатно. Квартирник времен СССР пройдет в ДК «Водник». Праздник весны можно буде отметить под легендарную музыку прошлой эпохи. В рамках мероприятия прозвучат песни групп «Кино», «Браво», «Наутилус Помпилиус», «Чайф» и «Альянс». 2 мая В эту дату в Тюмени покажут популярную постановку от драмтеатра — «Вечера на хуторе близ Диканьки». Этот спектакль стал своего рода визитной карточкой театра и показывается обычно в канун новогодних праздников. В этот же день состоится концерт музыканта из США Рональда Бейкера. На трубе он исполнит классические джазовые мелодии. Артист сыграет совместно с исполнителями из Екатеринбурга. Мероприятие состоится в арт-кафе тюменского драмтеатра. 3 мая В субботу, 3 мая, в тюменском кукольном театре пройдет показ спектакля для взрослой аудитории «Мастер и Маргарита». Легендарный роман Михаила Булгакова в исполнении местных актеров получил совершенно иное прочтение. В этот же день состоится турнир по самбо среди юных спортсменов. Мероприятие приурочено к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Состязания пройдет среди мальчишек 2013-2014 годов рождения. В музейном комплексе имени И.Я. Словцова 3 мая пройдет выставка «Мифы о городе: Тюмень в фантазиях художников». Авторы изображают на своих полотнах не типичные виды города, а их фантазийные образы. Мероприятие проводит искусствовед. Вход свободный. 4 мая Вокально-поэтический вечер «Дыхание весны» пройдет в этот день в музее Словцова. В программе заявлены песни, посвященные главным весенним праздникам, стихи о любви и весне, в рамках мероприятия также прозвучит музыка из кинофильмов. В воскресенье пройдет первенство города Тюмени по тхэквондо. В поединках за медали сойдутся более 150 спортсменов, среди которых юноши и девушки в возрасте от 10 до 17 лет. Бонус С 1 по 11 мая в кинотеатре «Премьер» бесплатно будут показывать фильмы для пенсионеров. Акция приурочена к годовщине победы. Необходима предварительная запись. На показ необходимо прийти с пенсионным удостоверением. 
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