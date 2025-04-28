Где провести майские праздники: афиша мероприятий в Тюмени

В Тюмени в первомайские праздники пройдет ряд мероприятий, куда можно сходить всей семьей. Где увлекательно провести длинные выходные с 1 по 4 мая — в подборке URA.RU.
1 мая
С середины апреля по Тюмени проходит передвижной интерактивный музей «Автобус памяти». 1 мая он остановится на пешеходной улице Дзержинского. Посетители музея смогут узнать историю тыловой Тюмени: о легендарном поезде-бане и самоотверженном труде комсомольцев, о советском оружии. В салоне автобуса также будет представлены экспонаты, найденные во время раскопок. Посещение бесплатно.
Квартирник времен СССР пройдет в ДК «Водник». Праздник весны можно буде отметить под легендарную музыку прошлой эпохи. В рамках мероприятия прозвучат песни групп «Кино», «Браво», «Наутилус Помпилиус», «Чайф» и «Альянс».
2 мая
В эту дату в Тюмени покажут популярную постановку от драмтеатра — «Вечера на хуторе близ Диканьки». Этот спектакль стал своего рода визитной карточкой театра и показывается обычно в канун новогодних праздников.
В этот же день состоится концерт музыканта из США Рональда Бейкера. На трубе он исполнит классические джазовые мелодии. Артист сыграет совместно с исполнителями из Екатеринбурга. Мероприятие состоится в арт-кафе тюменского драмтеатра.
3 мая
В субботу, 3 мая, в тюменском кукольном театре пройдет показ спектакля для взрослой аудитории «Мастер и Маргарита». Легендарный роман Михаила Булгакова в исполнении местных актеров получил совершенно иное прочтение.
В этот же день состоится турнир по самбо среди юных спортсменов. Мероприятие приурочено к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Состязания пройдет среди мальчишек 2013-2014 годов рождения.
В музейном комплексе имени И.Я. Словцова 3 мая пройдет выставка «Мифы о городе: Тюмень в фантазиях художников». Авторы изображают на своих полотнах не типичные виды города, а их фантазийные образы. Мероприятие проводит искусствовед. Вход свободный.
4 мая
Вокально-поэтический вечер «Дыхание весны» пройдет в этот день в музее Словцова. В программе заявлены песни, посвященные главным весенним праздникам, стихи о любви и весне, в рамках мероприятия также прозвучит музыка из кинофильмов.
В воскресенье пройдет первенство города Тюмени по тхэквондо. В поединках за медали сойдутся более 150 спортсменов, среди которых юноши и девушки в возрасте от 10 до 17 лет.
Бонус
С 1 по 11 мая в кинотеатре «Премьер» бесплатно будут показывать фильмы для пенсионеров. Акция приурочена к годовщине победы. Необходима предварительная запись. На показ необходимо прийти с пенсионным удостоверением.
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