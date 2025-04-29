Выпавший из окна тюменец находится в тяжелом состоянии

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Мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь
Мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь Фото:

Выпавший из окна 28 апреля житель Тюмени поступил в больницу в тяжелом состоянии. Такую информацию URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

«Вызов поступил 28.04 в 19:14. После осмотра и оказания помощи пациент доставлен в Областную клиническую больницу №2. Состояние: тяжелое», — отметили в ведомстве.

Инцидент произошел на улице Вересковой в областной столице. По предварительным данным, выпавший из окна здания мужчина находился в состоянии опьянения.

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Выпавший из окна 28 апреля житель Тюмени поступил в больницу в тяжелом состоянии. Такую информацию URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области. «Вызов поступил 28.04 в 19:14. После осмотра и оказания помощи пациент доставлен в Областную клиническую больницу №2. Состояние: тяжелое», — отметили в ведомстве. Инцидент произошел на улице Вересковой в областной столице. По предварительным данным, выпавший из окна здания мужчина находился в состоянии опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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