Выпавший из окна тюменец находится в тяжелом состоянии

Мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь
Выпавший из окна 28 апреля житель Тюмени поступил в больницу в тяжелом состоянии. Такую информацию URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
«Вызов поступил 28.04 в 19:14. После осмотра и оказания помощи пациент доставлен в Областную клиническую больницу №2. Состояние: тяжелое», — отметили в ведомстве.
Инцидент произошел на улице Вересковой в областной столице. По предварительным данным, выпавший из окна здания мужчина находился в состоянии опьянения.
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