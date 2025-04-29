В Ялуторовске восстановят баню, построенную 40 лет назад

Супруги Тимофеевы из Ялуторовска (Тюменская область) займутся восстановлением Лесозаводской бани, которую построили почти 40 лет назад. Об этом Тимофеевы рассказали региональным СМИ.
«Хотим сделать современный банный комплекс. Делаем с душой, для жителей и гостей города, для детей, внуков и будущих поколений», — приводит слова Тимофеевых «Комсомольская правда».
В городской администрации отметили, что в Ялуторовске существуют и другие инвестиционные площадки. Они подойдут для реализации бизнес-идей и размещения различных малых предприятий.
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