29 апреля 2025

В Ялуторовске восстановят баню, построенную 40 лет назад

Восстановлением Лесозаводской бани в Ялуторовске занялись двое местных жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Лесозаводская баня в Ялуторовске построена почти 40 лет назад
Лесозаводская баня в Ялуторовске построена почти 40 лет назад Фото:

Супруги Тимофеевы из Ялуторовска (Тюменская область) займутся восстановлением Лесозаводской бани, которую построили почти 40 лет назад. Об этом Тимофеевы рассказали региональным СМИ.

«Хотим сделать современный банный комплекс. Делаем с душой, для жителей и гостей города, для детей, внуков и будущих поколений», — приводит слова Тимофеевых «Комсомольская правда».

В городской администрации отметили, что в Ялуторовске существуют и другие инвестиционные площадки. Они подойдут для реализации бизнес-идей и размещения различных малых предприятий.

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Супруги Тимофеевы из Ялуторовска (Тюменская область) займутся восстановлением Лесозаводской бани, которую построили почти 40 лет назад. Об этом Тимофеевы рассказали региональным СМИ. «Хотим сделать современный банный комплекс. Делаем с душой, для жителей и гостей города, для детей, внуков и будущих поколений», — приводит слова Тимофеевых «Комсомольская правда». В городской администрации отметили, что в Ялуторовске существуют и другие инвестиционные площадки. Они подойдут для реализации бизнес-идей и размещения различных малых предприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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