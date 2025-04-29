«Бессмертный полк»: где и когда пройдет в Кургане

Шествие «Бессмертного полка» в Кургане пройдет по маршруту в центре города: колонна начнет движение по улице Карла Маркса, стартовав от улицы Кирова и проследует до ЦПКиО. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили на пресс-конференции, посвященной майским праздникам.
Начало «Бессмертный полк» берет по улице Карла Маркса от улицы Кирова до улицы Ленина. «Основной вход будет сформирован с улицы Кирова. Можно будет с улицы Кирова проходить через рамки. <...> Примерно с 8:00 часов проход будет осуществлен. Около 10:40 или 10:50 будет дан старт шествию, переходя на улицу Ленина, с нее — на улицу Гоголя. Шествие будет осуществлено до ЦПКиО», — рассказала координатор движения «Бессмертный полк» Елена Васильева.
Жителям города и области предоставляется возможность присоединиться к акции памяти не только в честь участников Великой Отечественной войны, но и в память о своих близких — участниках других локальных конфликтов. Ограничений по этому поводу не предусмотрено. Для изготовления штандарта, с которым можно принять участие в шествии, необходимо обратиться в типографию «Дамми», где «уже имеются все необходимые брендбуки», как отметили на пресс-конференции. Горожане смогут ознакомиться с ними и оформить заказ на изготовление портретов. Рекомендуется выбирать формат портрета А3, допускается также формат не менее А4.
Для получения дополнительной информации о проведении акции жители Кургана могут обратиться на горячую линию по телефону: 8 (922) 674-90-23. Следует отметить, что начиная с 2023 года предусмотрены новые форматы акции: «Бессмертный полк» на транспорте, на одежде, в образовательных учреждениях — школах и детских садах, а также создание «стен памяти» на предприятиях и проведение акции в социальных сетях.
В Кургане в преддверии праздников 1 и 9 мая будут усилены меры безопасности: площадь имени Ленина оборудуют турникетами с металлоискателями, организуют до 20 контрольно-пропускных пунктов для беспрепятственного прохода граждан, увеличат число полицейских патрулей и спецтехники у мест массовых мероприятий. В ночь на 9 мая с улиц, прилегающих к площади, начнут убирать припаркованный транспорт. Кроме того, полиция проведет досмотры чердаков и подвалов рядом с площадками празднований и усилит контроль за владельцами огнестрельного оружия.
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