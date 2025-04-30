Где в Тюмени порыбачить за деньги

В пригороде Тюмени существует несколько платных мест для рыбалки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Улов на рыбалке придется оплатить
Улов на рыбалке придется оплатить Фото:

В пригороде Тюмени существует несколько мест, где предлагают рыбалку за деньги. Агентство URA.RU подготовило список локаций, где можно отдохнуть с удочкой и рассчитывать на улов.

Самые крупные клубы для платной рыбалки в пригороде Тюмени — рыболовные центры «У Михея» и «Фишпарк», комплекс отдыха и рыбалки «Ива», хутор «Владимирский», место отдыха «Лови момент». Места подходят для любительской и спортивной рыбалки.

В услуги комплексов, кроме рыбалки, входят конные прогулки и оборудованные мангальные зоны. За улов обычно платят по килограмму.

Цена зависит от вида рыбы. От 70 рублей за килограмм окуня и плотвы и до 1 500 рублей за вылов осетра. Кроме щук и карасей там разводят необычных рыб, таких как белый амур и сазан, или деликатесных, вроде форели и стерляди.

В Тюмени вылов разрешен и в некоторых бесплатных водоемах. Однако существует ряд ограничений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пригороде Тюмени существует несколько мест, где предлагают рыбалку за деньги. Агентство URA.RU подготовило список локаций, где можно отдохнуть с удочкой и рассчитывать на улов. Самые крупные клубы для платной рыбалки в пригороде Тюмени — рыболовные центры «У Михея» и «Фишпарк», комплекс отдыха и рыбалки «Ива», хутор «Владимирский», место отдыха «Лови момент». Места подходят для любительской и спортивной рыбалки. В услуги комплексов, кроме рыбалки, входят конные прогулки и оборудованные мангальные зоны. За улов обычно платят по килограмму. Цена зависит от вида рыбы. От 70 рублей за килограмм окуня и плотвы и до 1 500 рублей за вылов осетра. Кроме щук и карасей там разводят необычных рыб, таких как белый амур и сазан, или деликатесных, вроде форели и стерляди. В Тюмени вылов разрешен и в некоторых бесплатных водоемах. Однако существует ряд ограничений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...