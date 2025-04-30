Где в Тюмени порыбачить за деньги

В пригороде Тюмени существует несколько мест, где предлагают рыбалку за деньги. Агентство URA.RU подготовило список локаций, где можно отдохнуть с удочкой и рассчитывать на улов.
Самые крупные клубы для платной рыбалки в пригороде Тюмени — рыболовные центры «У Михея» и «Фишпарк», комплекс отдыха и рыбалки «Ива», хутор «Владимирский», место отдыха «Лови момент». Места подходят для любительской и спортивной рыбалки.
В услуги комплексов, кроме рыбалки, входят конные прогулки и оборудованные мангальные зоны. За улов обычно платят по килограмму.
Цена зависит от вида рыбы. От 70 рублей за килограмм окуня и плотвы и до 1 500 рублей за вылов осетра. Кроме щук и карасей там разводят необычных рыб, таких как белый амур и сазан, или деликатесных, вроде форели и стерляди.
В Тюмени вылов разрешен и в некоторых бесплатных водоемах. Однако существует ряд ограничений.
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