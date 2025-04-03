Какие запреты действуют для рыбаков в Тюменской области

В Тюменской области для рыбаков действуют строгие ограничения. В регионе нельзя вылавливать осетров, стерлядь, муксунов и прочие породы ценных рыб. О том, какие еще запреты существуют в Тюмени — в материале URA.RU. Данные предоставили в региональном отделе госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания.
Места, где запрещена рыбалка
В Тюмени действует как временный, так и постоянный запрет на вылов рыбы. Рыбачить никогда нельзя в устье реки Тобол (Тюменская область) и на озерах Царево и Щучье-2 в Тобольском районе.
Временные ограничения действуют с 15 мая по 15 июня в озерах, изолированных от рек и в реке Тура от озера Круглого до деревни Паренкина. Там запрет действует с 1 января до 20 мая.
Какую рыбу нельзя ловить
В Тюменской области нельзя ловить осетра, нельмы, муксуна, артемии на стадии цист (заражение рыб паразитами — прим. ред. ). На вылов стерляди в дикой природе также наложен запрет, который не распространяется на водоемы, взятые в аренду, где популяция пополняется.
Нормы вылова
В сутки любой рыбак может выловить до пяти килограммов щук, карасей, судаков, язей, лещей. Норма определена суммарно, а не на каждый вид рыбы. Ракообразных один рыбак имеет право выловить не более двух килограммов.
Что может грозить браконьерам
За несанкционированную ловлю рыб в Тюменской области грозят как штрафы, так и реальные сроки. Например, тем, кто нарушит введенные ограничения, грозит административный штраф до пяти тысяч рублей. В ряде случаев может применяться и уголовная статья 256 УК РФ. Тогда взыскание вырастет до 300-500 тысяч рублей. Также может применяться наказание в виде лишения свободы, сроком до двух лет.
Помимо вышеуказанных санкций за незаконную добычу рыбы нарушителям будет необходимо возместить причиненный ущерб в соответствии с таксами, утвержденными постановлениями Правительства РФ. К примеру, такса за незаконный вылов одного экземпляра сибирского осетра, независимо от размера и веса, составляет 481 368 рублей, нельмы — 10 811 рублей, стерляди — 4 572 рублей, судака — 3 305 рублей, щуки — 925 рублей, налима, линя, язя, леща — 500 рублей.
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