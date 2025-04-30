Абсурдный скандал произошел в Ишиме, катализатором которому послужили городские трибуны к 9 мая, выставляемые перед парадом. Из-за сочетания их цветов в сети развернулась настоящая словесная бойня: местные присвоили окраске конструкции значение, которые сами же вскоре и осудили. Что произошло в городе в преддверии праздника Великой Победы — разобралось агентство URA.RU.
«Уважаемые! Вам ничего не напоминает расцветка? У нас матери теряют своих детей, жены мужей, дети отцов. А вы хотите посадить еще и ветеранов на желтые сиденья с голубыми стойками», — отметил местный житель в сообществе «Ишим переподслушано».
Сообщение вызвало огромный резонанс среди жителей Ишима. «Слушайте, есть пара конструктивных предложений! Сначала для автора поста: для нас реально без разницы в какой цвет будет выкрашена трибуна, которая служит в данный праздник для старшего поколения», — считает Елена. «Сначала радуги начали бояться, теперь еще и желтый с синим приводит в ужас», — отметила Галина. «Полный маразм! У нас что в стране запрещен желтый и синий цвета?», — задается вопросом Ольга.
Большинство горожан не поддержали мнения относительно цвета трибун. Согласно их доводам, ассоциировать оттенки сидений и опор с чем-то конкретным — совсем не обязательно. Особенно, когда они помогают отметить юбилей победы в Великой Отечественной войне.
В администрации города агентству URA.RU пояснили, что этим трибунам уже очень много лет. Они не менялись с момента их первой установки. При этом, изначально в цвета сидений и опор никаких смыслов не закладывалось, однако впоследствии появилась ассоциация с гербом и флагом города. Геральдика Ишима выполнена с использованием желтого и синего цветов.
Ранее в Ишиме местные жители возмутились состоянием местного памятника пчеле. В администрации отметили, что на данный момент решается вопрос о его починке или сносе.
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