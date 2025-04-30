В Тюменской области открыт сезон охоты на дичь

В Тюменской области открыт сезон охоты на селезней уток, глухарей, тетеревов, вальдшнепов, гусей и серых ворон. Информация об этом указана на официальном сайте регионального управления Госохотдепартамента.
«В Тюменской области с 26 апреля открыта охота в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях южной зоны (десять дней) на водоплавающую дичь и ворону серую. С 27 апреля (десять дней) — на боровую дичь. Госохотдепартамент Тюменской области напоминает, что весенняя охота осуществляется исключительно на самцов глухарей на току с подхода, токующих самцов тетеревов из укрытия, вальдшнепов на вечерней тяге, селезней уток из укрытия с подсадной уткой/чучелами/манком, гусей из укрытия с чучелами/профилями/манными гусями, серую ворону», — указано в публикации Госохотдепартамента Тюменской области.
Во время весенней охоты строго запрещается применение любых плавательных средств для преследования, выслеживания, поиска либо добычи пернатой дичи. Исключение составляют случаи использования таких средств для организации стационарного укрытия, а также сбора и транспортировки добычи.
Нарушение сроков охоты, а также применение запрещенных орудий или способов охоты, влечет административную ответственность. Без охотничьего билета можно остаться на срок от одного года до двух лет.
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