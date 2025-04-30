В селе Альменево (Курганская область) продолжается масштабное обновление социальной инфраструктуры. Как сообщил губернатор региона Вадим Шумков, в текущем году планируется завершить капитальный ремонт еще одной школы, а также привести в порядок здание местной больницы и благоустроить ряд общественных пространств. Также правительственная комиссия с губернатором оценила ремонт дорог в Куртамышском, Целинном и Альменевском округах. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.
По словам губернатора, за последние годы в Альменево уже капитально отремонтировали три школы. «В этом году отремонтируем еще одну. В больнице: поликлиника отремонтирована. Нужно привести в порядок сам корпус, снаружи. А также завершить ремонт первого этажа стационара. Сделаем. В сравнении с той жуткой картиной, что была пять лет назад, разница огромная», — отметил Шумков.
Он также сообщил о значительном росте зарплат медработников: средний персонал получает порядка 80 тысяч рублей, врачи — от 100 до 150 тысяч рублей, а главный врач — более 200 тысяч рублей, не считая дополнительных региональных выплат.
Кроме того, в детском саду были проведены внутренние работы по сетям и выполнен наружный ремонт здания, а на этот год запланировано благоустройство территории учреждения. В прошлом году завершили ремонт стадиона, а в текущем году завершат работы по парку Победы, который за последние годы заметно преобразился. Также в селе планируется благоустроить несколько новых общественных площадок.
Ранее губернатор Вадим Шумков неоднократно обращал внимание на проблемы с качеством ремонта и контролем за строительством социальных объектов в других муниципалитетах региона. В частности, в Юргамышском округе были выявлены недочеты при возведении школы и спортзала, а также отмечались недостатки в ремонте дорог и благоустройстве общественных пространств. Власти региона продолжают инспектировать муниципальные образования, чтобы повысить эффективность работ и улучшить инфраструктуру.
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