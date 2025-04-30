Тюменская прокуратура организовала «горячую линию» по паводку

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Звонок на «горячую линию» доступен любому тюменцу
Звонок на «горячую линию» доступен любому тюменцу Фото:

Жители Тюменской области смогут обратиться на «горячую линию» по вопросам паводка в регионе. Ее организовала тюменская прокуратура из-за введенного сегодня — 30 апреля — режима ЧС.

«Прокуратура Тюменской области организовала работу „горячей линии“ по вопросам прохождения паводка на территории региона. По поручению прокурора области Александра Попова территориальные прокуроры держат на контроле ситуацию, связанную с обеспечением прав граждан на территориях, подверженных угрозе подтопления, в том числе в сфере организации транспортного сообщения, оказания медицинской помощи, обеспечения товарами первой необходимости и питьевой водой», — написано в telegram-канале ведомства.

Звонок на «горячую линию» доступен любому жителю региона. Для того, чтобы обратиться необходимо позвонить по телефону +7 (904) 490-93-81.

Режим ЧС регионального уровня введен в Тюменской области из-за паводковой ситуации в Казанском и Абатском районах. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соответствующее постановление.

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Жители Тюменской области смогут обратиться на «горячую линию» по вопросам паводка в регионе. Ее организовала тюменская прокуратура из-за введенного сегодня — 30 апреля — режима ЧС. «Прокуратура Тюменской области организовала работу „горячей линии“ по вопросам прохождения паводка на территории региона. По поручению прокурора области Александра Попова территориальные прокуроры держат на контроле ситуацию, связанную с обеспечением прав граждан на территориях, подверженных угрозе подтопления, в том числе в сфере организации транспортного сообщения, оказания медицинской помощи, обеспечения товарами первой необходимости и питьевой водой», — написано в telegram-канале ведомства. Звонок на «горячую линию» доступен любому жителю региона. Для того, чтобы обратиться необходимо позвонить по телефону +7 (904) 490-93-81. Режим ЧС регионального уровня введен в Тюменской области из-за паводковой ситуации в Казанском и Абатском районах. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соответствующее постановление.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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