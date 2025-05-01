01 мая 2025

В Шадринске оштрафуют бабушку, чей внук попал на мопеде в ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростки попали в больницу Шадринска после ДТП на мопеде
Подростки попали в больницу Шадринска после ДТП на мопеде Фото:

В городе Шадринске (Курганская область) подросток на мопеде попал в ДТП, его бабушке грозит штраф 30 тысяч рублей. Сам подросток и его маленькая пассажирка попали в больницу. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона. 

ДТП случилось вечером 1 мая на улице Февральской в Шадринске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя мопеда. В результате столкновения автомобиля Kia Seed и мопеда VMC AURA пострадали двое детей — водитель мототранспорта 2009 года рождения и его пассажирка 2012 года рождения. «Школьник во время движения был в мотошлеме и не имеет водительского удостоверения. Его пассажир была без мотошлема. В отношении бабушки, которая 29 апреля купила мопед своему внуку, составлен протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП „Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющим права управления транспортным средством“. Ее ожидает наказание в виде штрафа в размере 30000 руб.», — сообщили в паблике Госавтоинспекции соцсети «ВКонтакте». Оба ребенка госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В ведомстве подчеркнули, что незнание правил дорожного движения и отсутствие опыта управления мототранспортом часто становятся причинами серьезных аварий с пострадавшими. ГИБДД настоятельно рекомендует взрослым воздержаться от покупки мопедов и другой мототехники для несовершеннолетних, напоминая, что такие подарки могут обернуться трагическими последствиями для детей и их семей.

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В городе Шадринске (Курганская область) подросток на мопеде попал в ДТП, его бабушке грозит штраф 30 тысяч рублей. Сам подросток и его маленькая пассажирка попали в больницу. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.  ДТП случилось вечером 1 мая на улице Февральской в Шадринске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя мопеда. В результате столкновения автомобиля Kia Seed и мопеда VMC AURA пострадали двое детей — водитель мототранспорта 2009 года рождения и его пассажирка 2012 года рождения. «Школьник во время движения был в мотошлеме и не имеет водительского удостоверения. Его пассажир была без мотошлема. В отношении бабушки, которая 29 апреля купила мопед своему внуку, составлен протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП „Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющим права управления транспортным средством“. Ее ожидает наказание в виде штрафа в размере 30000 руб.», — сообщили в паблике Госавтоинспекции соцсети «ВКонтакте». Оба ребенка госпитализированы с травмами различной степени тяжести. В ведомстве подчеркнули, что незнание правил дорожного движения и отсутствие опыта управления мототранспортом часто становятся причинами серьезных аварий с пострадавшими. ГИБДД настоятельно рекомендует взрослым воздержаться от покупки мопедов и другой мототехники для несовершеннолетних, напоминая, что такие подарки могут обернуться трагическими последствиями для детей и их семей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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