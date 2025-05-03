Власти Тюмени ответили, появятся ли велодорожки на набережной

Велосипедные дорожки на набережной в Тюмени в 2025 году строить не планируют. Такими данными с агентством URA.RU поделились в городской администрации.
«В 2025 году планируется строительство трех километров велодорожек. Они будут располагаться на участке улицы Ленина от улицы Челюскинцев до Первомайской», — отметили в мэрии.
Вместе с тем специалисты уже разработали проектную документацию по организации крупной сети велодорожек в городе. Так, в Тюмени планируют проложить велодорожки по улице Республики от моста Влюбленных до Ялуторовского тракта.
Ранее агентство URA.RU лично проехало по самым популярным веломаршрутам в Тюмени. Среди них были три основных направления: улица Республики, экопарк и Гилевская роща.
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