03 мая 2025

Власти Тюмени ответили, появятся ли велодорожки на набережной

12 километров велодорожек проложат на улице Республики в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
12 километров велодорожек построят на улице Республики
12 километров велодорожек построят на улице Республики Фото:

Велосипедные дорожки на набережной в Тюмени в 2025 году строить не планируют. Такими данными с агентством URA.RU поделились в городской администрации.

«В 2025 году планируется строительство трех километров велодорожек. Они будут располагаться на участке улицы Ленина от улицы Челюскинцев до Первомайской», — отметили в мэрии.

Вместе с тем специалисты уже разработали проектную документацию по организации крупной сети велодорожек в городе. Так, в Тюмени планируют проложить велодорожки по улице Республики от моста Влюбленных до Ялуторовского тракта.

Ранее агентство URA.RU лично проехало по самым популярным веломаршрутам в Тюмени. Среди них были три основных направления: улица Республики, экопарк и Гилевская роща.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Велосипедные дорожки на набережной в Тюмени в 2025 году строить не планируют. Такими данными с агентством URA.RU поделились в городской администрации. «В 2025 году планируется строительство трех километров велодорожек. Они будут располагаться на участке улицы Ленина от улицы Челюскинцев до Первомайской», — отметили в мэрии. Вместе с тем специалисты уже разработали проектную документацию по организации крупной сети велодорожек в городе. Так, в Тюмени планируют проложить велодорожки по улице Республики от моста Влюбленных до Ялуторовского тракта. Ранее агентство URA.RU лично проехало по самым популярным веломаршрутам в Тюмени. Среди них были три основных направления: улица Республики, экопарк и Гилевская роща.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...