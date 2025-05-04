«Дети всегда чего-то хотят»: на чем зарабатывают уличные торговцы в Тюмени на майских праздниках

Во время праздничных выходных в мае выручка предпринимателей от уличной торговли в Тюмени может вырасти в два и более раза по сравнению с обычными выходными. Об этом URA.RU рассказали предприниматели, которые продают напитки, сладости и еду в местах массовых гуляний.
«В среднем, в обычный выходной получается продать за день 50-60 бутылок с водой и газировкой. В майские праздники больше людей гуляет, выходят с детьми, там уже бывает и 100, и 140, и больше даже удается продать», — сообщила журналисту URA.RU Татьяна — предприниматель, торгующая на Цветном бульваре.
По ее словам, увеличение продаж и выручки заметнее на выходных, на которые выпадает 9 мая. На первомайских праздниках выручка тоже увеличивается, но несущественно. В целом же, поясняют предприниматели, во время праздничных гуляний спрос больше всего растет на товары, которые горожане покупают для своих детей: мороженое, напитки, сладкая вата и другие сладости.
«Все очень зависит от погоды. Если в праздники прохладно, мороженого и напитков покупают чуть меньше. Но все равно торговля идет лучше, чем в другие дни. Дети всегда что-то хотят, и в праздники родители им реже отказывают — на этом и зарабатываем», — отметил продавец мороженого, торгующий Цветном бульваре.
При этом, выручка от продажи хот-догов, пирожков, пиццы и другого стрит-фуда остается в праздничные дни почти на том же уровне, что и в обычные выходные при одинаковой погоде. «Клиенты есть всегда, на майских праздниках их не становится намного больше. То есть, к нам не выстраивается очередь в десятки человек. Торгуем в обычном режиме, выручка сравнима с любым другим выходным. Ну, может, на 15-20% выше», — рассказал журналисту агентства Сергей, торгующий стрит-фудом в районе набережной.
Ранее URA.RU рассказало, что майские праздники в Тюмени традиционно становятся днями открытия шашлычного сезона. Журналисты агентства выяснили, где в городе можно пожарить шашлык без риска заплатить штраф.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!