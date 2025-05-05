Губернатор Моор назвал условия для получения выплат пострадавшим от паводка

Жители поселений Тюменской области, где установлен режим ЧС из-за паводка, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 15 675 рублей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем официальном telegram-канале.
«На помощь в размере 15 675 рублей могут рассчитывать жители населенных пунктов, в которых установлен режим ЧС регионального уровня, если их ситуация соответствует любому из трех условий: нет возможности жить в своих домах; прервано транспортное сообщение с населенными пунктами без режима ЧС; нарушены санитарно-эпидемиологические нормы», — говорится в сообщении Моора. К 5 мая поступило 1 071 заявление на получение выплаты.
Режим ЧС регионального уровня введен в Тюменской области из-за паводковой ситуации в Казанском и Абатском районах. Ранее URA.RU писало, что пик паводка сместился в Абатский район. По прогнозам, в Абатском уровень воды в реке Ишим будет близок к уровню 2017 года. В Казанском отмечается стабильное снижение уровня воды.
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