05 мая 2025

В Кургане собственники квартир захватили муниципальные парковки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Горожане пожаловались на захват муниципальных парковок в Заозерном
Горожане пожаловались на захват муниципальных парковок в Заозерном Фото:

В Кургане жители многоэтажных домов незаконно захватили муниципальные парковки в нескольких микрорайонах Заозерного. Об этом сообщили местные жители. Администрация города уже подключила к проблеме управляющие компании. 

«Просим разобраться с незаконным захватом парковочных мест вблизи дома №13 в 1-м микрорайоне и у дома №29 во втором микрорайоне (со стороны улицы Фарафонова). Обе парковки практически полностью заставлены конусами и покрышками, которые препятствуют заезду личного транспорта на эти парковки», — говорится в обращении горожан, опубликованном в сервисе по сборку жалоб.

В мэрии Кургана сообщили, что направили в управляющую компанию, обслуживающую данные многоквартирные дома, обращение для проведения разъяснительной работы с собственниками помещений о необходимости освобождения территории от конусов и автомобильных шин в кратчайший срок. 

Горожане жалуются на захват муниципальных парковок в Заозерном
Горожане жалуются на захват муниципальных парковок в Заозерном
Фото:

Другая подобная история с захватом парковки произошла в 11 микрорайоне у дома №1. Там один из собственников устроил импровизируемый газон, обозначив его колесными покрышками. В одной из них горожанин высадил незаконно выкопанную сосну и сухие ветки деревьев. В пресс-службе администрации города отметили, что обязали управкомпанию вывезти покрышки с прилегающей к дому территории до 12 мая. 

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В Кургане жители многоэтажных домов незаконно захватили муниципальные парковки в нескольких микрорайонах Заозерного. Об этом сообщили местные жители. Администрация города уже подключила к проблеме управляющие компании.  «Просим разобраться с незаконным захватом парковочных мест вблизи дома №13 в 1-м микрорайоне и у дома №29 во втором микрорайоне (со стороны улицы Фарафонова). Обе парковки практически полностью заставлены конусами и покрышками, которые препятствуют заезду личного транспорта на эти парковки», — говорится в обращении горожан, опубликованном в сервисе по сборку жалоб. В мэрии Кургана сообщили, что направили в управляющую компанию, обслуживающую данные многоквартирные дома, обращение для проведения разъяснительной работы с собственниками помещений о необходимости освобождения территории от конусов и автомобильных шин в кратчайший срок.  Другая подобная история с захватом парковки произошла в 11 микрорайоне у дома №1. Там один из собственников устроил импровизируемый газон, обозначив его колесными покрышками. В одной из них горожанин высадил незаконно выкопанную сосну и сухие ветки деревьев. В пресс-службе администрации города отметили, что обязали управкомпанию вывезти покрышки с прилегающей к дому территории до 12 мая. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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