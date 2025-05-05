В Кургане жители многоэтажных домов незаконно захватили муниципальные парковки в нескольких микрорайонах Заозерного. Об этом сообщили местные жители. Администрация города уже подключила к проблеме управляющие компании.
«Просим разобраться с незаконным захватом парковочных мест вблизи дома №13 в 1-м микрорайоне и у дома №29 во втором микрорайоне (со стороны улицы Фарафонова). Обе парковки практически полностью заставлены конусами и покрышками, которые препятствуют заезду личного транспорта на эти парковки», — говорится в обращении горожан, опубликованном в сервисе по сборку жалоб.
В мэрии Кургана сообщили, что направили в управляющую компанию, обслуживающую данные многоквартирные дома, обращение для проведения разъяснительной работы с собственниками помещений о необходимости освобождения территории от конусов и автомобильных шин в кратчайший срок.
Другая подобная история с захватом парковки произошла в 11 микрорайоне у дома №1. Там один из собственников устроил импровизируемый газон, обозначив его колесными покрышками. В одной из них горожанин высадил незаконно выкопанную сосну и сухие ветки деревьев. В пресс-службе администрации города отметили, что обязали управкомпанию вывезти покрышки с прилегающей к дому территории до 12 мая.
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