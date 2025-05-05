В Курганской области отремонтируют Дом культуры, который известен своими казачьими обычаями

В селе Целинное (Курганская область) начался капитальный ремонт окружного Дома культуры, на который выделено 14 млн рублей. Здание известно своими казачьими обычаями, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области.
Работы по обновлению объекта проконтролировал губернатор региона Вадим Шумков во время рабочего выезда. «В селе Целинном начали капитальный ремонт окружного Дома культуры. Выделено 14 млн рублей. Помню, был здесь в августе прошлого года, сказал, что здание надо бы отремонтировать. Работы уже начались. Как знал. А если серьезно, здесь очень хороший коллектив, поют, танцуют и проводят мероприятия с соблюдением старинных казачьих обычаев. Таким точно нужен обновленный Дом культуры», — написал Шумков.
В своем сообщении он также отметил, что в округе завершены ремонты всех крупных школ, больницы и учреждений дополнительного образования, а также ведется благоустройство дорог и общественных пространств. В ходе капремонта Дома культуры обновят кровлю, фасад, крыльцо, систему отопления и водоснабжения, полы, внутренние помещения, установят новое сантехническое оборудование и систему пожарной сигнализации. Также в текущем году в селе планируется благоустройство еще двух территорий — по улице Бухарова и возле киноконцертного зала «Колос», где появится новое асфальтовое покрытие, освещение, лавочки и урны.
Ранее URA.RU сообщало, что в Катайском округе стартовал капитальный ремонт Народного дома, который местные жители знают как Дом пионеров. Восстановление здания стало возможным благодаря поддержке губернатора региона Вадима Шумкова.
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