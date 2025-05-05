В Шадринске (Курганская область) прошли съемки популярной телепрограммы «Играй, гармонь!». В записи передачи приняли участие артистки местного коллектива народного танца «Ладушки». Их покажут в программе на «Первом канале». Об этом сообщает администрация Шадринска.
Семья Заволокиных, создатели и ведущие программы, уже не впервые выбирают Курганскую область для своих съемок. «Минувшей зимой в Шадринске и Катайском округе в съемках программы приняли участие десятки местных музыкантов, в том числе коллектив „Забавушка“ и Зауральский ансамбль песни и танца (г. Курган), шадринцы Валерий Журавлев и Николай Харлов», — пишет ведомство. Программа «Играй, гармонь!», история которой насчитывает уже более сорока лет, посвящена поиску и популяризации самобытных музыкальных талантов со всей России.
Ранее в Катайском круге в женском монастыре прошел концерт «Играй, гармонь!». Концерт стал кульминацией праздничных мероприятий.
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