05 мая 2025

Курганских артистов покажут в программе на «Первом канале». Фото

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Съемки прошли в Шадринске
Съемки прошли в Шадринске Фото:

В Шадринске (Курганская область) прошли съемки популярной телепрограммы «Играй, гармонь!». В записи передачи приняли участие артистки местного коллектива народного танца «Ладушки». Их покажут в программе на «Первом канале». Об этом сообщает администрация Шадринска.

Семья Заволокиных, создатели и ведущие программы, уже не впервые выбирают Курганскую область для своих съемок. «Минувшей зимой в Шадринске и Катайском округе в съемках программы приняли участие десятки местных музыкантов, в том числе коллектив „Забавушка“ и Зауральский ансамбль песни и танца (г. Курган), шадринцы Валерий Журавлев и Николай Харлов», — пишет ведомство. Программа «Играй, гармонь!», история которой насчитывает уже более сорока лет, посвящена поиску и популяризации самобытных музыкальных талантов со всей России.

Ранее в Катайском круге в женском монастыре прошел концерт «Играй, гармонь!». Концерт стал кульминацией праздничных мероприятий.

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В Шадринске (Курганская область) прошли съемки популярной телепрограммы «Играй, гармонь!». В записи передачи приняли участие артистки местного коллектива народного танца «Ладушки». Их покажут в программе на «Первом канале». Об этом сообщает администрация Шадринска. Семья Заволокиных, создатели и ведущие программы, уже не впервые выбирают Курганскую область для своих съемок. «Минувшей зимой в Шадринске и Катайском округе в съемках программы приняли участие десятки местных музыкантов, в том числе коллектив „Забавушка“ и Зауральский ансамбль песни и танца (г. Курган), шадринцы Валерий Журавлев и Николай Харлов», — пишет ведомство. Программа «Играй, гармонь!», история которой насчитывает уже более сорока лет, посвящена поиску и популяризации самобытных музыкальных талантов со всей России. Ранее в Катайском круге в женском монастыре прошел концерт «Играй, гармонь!». Концерт стал кульминацией праздничных мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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