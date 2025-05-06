Директора курганской фирмы судят из-за поставок некачественного сливочного масла

Директора курганской фирмы, занимающейся оптовыми поставками продуктов, судят по делу о попытке мошенничества. Женщина стала фигурантом уголовного дела после поставок спреда вместо сливочного масла в госструктуры. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Директора фирмы из Кургана судят из-за поставок масла в госструктуры. Дело было возбуждено несколько лет назад, когда при поставках сливочного масла нашли низкокачественный спред», — рассказали источники. По их сведениям, женщина себя виновной не признает.
Данные нашли подтверждение в судебной картотеке. Уголовное дело о попытке мошенничества поступило в Курганский городской суд. Это не первое рассмотрение дела о поставках масла — впервые его слушали в 2022 году. Женщину тогда признали виновной в попытке махинаций при поставках и приговорили к трем годам лишения свободы. Однако после рассмотрения жалоб в судах вышестоящих инстанций приговор был отменен и дело вернулось в следственные органы. После доработки оно вновь поступило в суд.
Согласно версии следствия, женщина поставляла масло в госструктуры Забайкальского края. По двум госконтрактам были якобы поставлены 3600 кг масла ненадлежащего качества и менялись наименования поставок в накладных. Экспертиза показала несоответствие поставленного продукта параметрам сливочного масла. Нарушение госконтрактов было раскрыто, сумма вероятного ущерба составила более миллиона рублей.
Бизнесмен свою отрицает. Женщина утверждала, что собиралась поставить соответствующее сливочное масло. Однако поставщик, где она закупала продукцию, отправил товар в виде спреда без уведомления, чтобы не сорвать сроки поставок. Впоследствии она поставила нужные позиции по госконтракту.
Ранее в Курганской области уже рассматривались уголовные дела, связанные с нарушениями при поставках продукции. Так, бывший директор предприятия из Ижевска был признан виновным в даче взятки сотруднику оборонного завода Кургана за приоритетную отгрузку товаров, а ущерб от его действий составил почти 300 тысяч рублей.
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