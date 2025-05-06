В структуре курганского депстроя появился новый ответственный

В компании «Кургангазсеть», являющейся структурой департамента строительства, сменился руководитель. Врио директора учреждения был назначен Анатолий Шестаков, занимающий пост и.о. начальника в Управлении капстроительства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к правительству региона.
«Из структуры депстроя ушел руководитель Алексей Лешенок. Вместо него пост врио директора занял Анатолий Шестаков, который уже возглавляет областной УКС», — сообщил инсайдер.
В ГБУ «Кургангазсеть» корреспонденту URA.RU информацию о смене руководства подтвердили. «Алексей Лешенок уволился по собственному желанию, где сейчас работает нет информации», — сообщили в учреждении.
Лешенок возглавлял структуру депстроя с мая прошлого года. Он руководил учреждением в должности исполняющего обязанности директора. По открытым данным, он также числился главным инженером.
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