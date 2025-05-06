Мастер спорта и старший тренер федерации спортивной борьбы Курганской области Фирдавс Хайбулоев стал участником программы «Страна поэтов». Спортсмена показали на телеканале «ОТР». Об этом сообщает управление по физической культуре и спорту Курганской области.
Хайбулоев прочитал стих Андрея Дементьева «Мы на земле живем нелепо...». «Телеканал „ОТР“ вместе со зрителями создает видеоантологию русской классической поэзии. Чтецами „Страны поэтов“ выступают представители разных профессий (врачи, учителя, космонавты, фермеры и др.), известные актеры, спортсмены, деятели искусств», — пояснили в ведомстве.
Также Хайбулоев отметил высокий уровень взаимодействия между борцовскими сообществами региона и города Шадринска. «Я очень благодарен тренерам спортшколы Поддубного, Федерации спортивной борьбы Шадринска и Федерации Курганской области. Мы взаимодействуем, помогаем, слушаем друг друга. Поэтому идет такая комплексная, очень большая работа», — рассказал он.
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