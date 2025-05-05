На Оби в ЯНАО появились закраины у берегов

На Оби в Шурышкарском районе ЯНАО появились закраины. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.
"На Оби в районе сел Шурышкарского района сегодня появились первые закраины – полосы открытой воды вдоль берегов. Они – самый верный предвестник вскрытия реки", — сообщает пресс-служба окружного правительства в официальном telegram-канале.
Согласно прогнозам синоптиков, в районе населенного пункта Мужи река Обь начнет освобождаться ото льда ориентировочно 13 мая. Этот срок наступления ледохода опережает прошлогодние показатели, однако остается более поздним по сравнению с рекордным значением 1995 года, когда вскрытие реки произошло 21 апреля. В районах Салехарда и Аксарки начало ледохода ожидается 24 мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!