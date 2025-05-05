05 мая 2025

На Оби в ЯНАО появились закраины у берегов

© Служба новостей «URA.RU»
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На Оби в ЯНАО появились первые закраины
На Оби в ЯНАО появились первые закраины Фото:

На Оби в Шурышкарском районе ЯНАО появились закраины. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

"На Оби в районе сел Шурышкарского района сегодня появились первые закраины – полосы открытой воды вдоль берегов. Они – самый верный предвестник вскрытия реки", — сообщает пресс-служба окружного правительства в официальном telegram-канале.

Согласно прогнозам синоптиков, в районе населенного пункта Мужи река Обь начнет освобождаться ото льда ориентировочно 13 мая. Этот срок наступления ледохода опережает прошлогодние показатели, однако остается более поздним по сравнению с рекордным значением 1995 года, когда вскрытие реки произошло 21 апреля. В районах Салехарда и Аксарки начало ледохода ожидается 24 мая.

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На Оби в Шурышкарском районе ЯНАО появились закраины. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. "На Оби в районе сел Шурышкарского района сегодня появились первые закраины – полосы открытой воды вдоль берегов. Они – самый верный предвестник вскрытия реки", — сообщает пресс-служба окружного правительства в официальном telegram-канале. Согласно прогнозам синоптиков, в районе населенного пункта Мужи река Обь начнет освобождаться ото льда ориентировочно 13 мая. Этот срок наступления ледохода опережает прошлогодние показатели, однако остается более поздним по сравнению с рекордным значением 1995 года, когда вскрытие реки произошло 21 апреля. В районах Салехарда и Аксарки начало ледохода ожидается 24 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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