Голос из приемника: самые известные радиоведущие Тюмени

Сегодня, 7 мая, по всей стране отмечается День радио. Вспоминаем самых ярких тюменских ведущих, которые покорили своим голосом не только родной город, но столицу.
Мария Кондратович
Заразительный смех Марии Кондратович узнают многие тюменцы. С 2000 года — 18 лет — она была бессменной ведущей на тюменской радиостанции «Красная Армия». За столь длинный срок она успела провести тысячи эфиров утренних, дневных и вечерних шоу. Вместе со своим соведущим — Иваном Крыловым они вели шоу «Знаменитости», в котором приглашали необычных гостей и раскрывали злободневные темы.
После завершения карьеры на радио Мария начала преподавать в Тюмени курсы голоса и речи. Под ее руководством горожане, среди которых есть и бизнесмены, учатся правильному произношению и навыкам публичности.
Иван Крылов
Крылов работал в паре с Кондратович на «Красной Армии». Многие помнят его тонкие интеллектуальные шутки и бархатистый голос. Параллельно Иван вел мероприятия в Тюмени, его часто приглашали на крупные городские фестивали и концерты. В настоящий момент он является совладельцем нескольких ресторанов, ставших своего рода визитной карточкой города — с одного из них открывается панорамный вид на набережную.
Тимур Шквал
Ведущий начинал свою карьеру на радио «Диполь Патруль», там же, по признанию самого ведущего, родился и его творческий псевдоним. Продолжил карьеру на известной «Красной армии», поезде стал программным директором «Дородного радио» в Тюмени. Как и многие ведущие, он вел не только эфиры, но и корпоративы, и городские мероприятия.
Валентин Сорока
Парень из Мегиона, отучившись в тюменском вузе стал известным среди молодежи Тюмени. В 2010-х годах его голос звучал на тюменской ветке «Европа плюс». Она также учавствовать в основном составе коллектива Дмитрия Ефимова «Европа», танцевал в клубах и проводил там вечеринки. После переезда в Москву стал вести программа на «Love радио», а затем стал одним из ведущих утреннего шоу «Бригада У» на родной ему «Европе плюс». Там он продолжает трудиться и по сей день.
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