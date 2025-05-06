Трактор первых пятилеток, который раньше стоял возле краеведческого музея в Кургане, обнаружили в рабочем поселке Каргаполье. Об этом сообщили местные жители. В советское время символ сталинских пятилеток трактор ХТЗ был памятником трудовой славы.
«Трактор ХТЗ стоит на постаменте в Каргаполье на улице почтовая, 2. Он числится в фондах музея», — написала местная жительница в комментарии на странице паблика «Старый Курган» во «ВКонтакте». К посту прикреплено фото легендарного символа эпохи.
Согласно открытым данным, памятник трактору был изображен на открытках издательства «Турист» (Москва). Автором фотографии был А. Рыжков. Ранее курганцы хотели найти пропавший трактор, но его следы в городе не удалось обнаружить.
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