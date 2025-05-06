06 мая 2025

Тюменская область запустила сайт празднования 80-летия Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области запустили сайт, на котором собрана вся актуальная информация о мероприятиях к 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«В Тюменской области начал работу официальный сайт празднования 80-летия Победы. На нем собрана вся актуальная информация о праздничных мероприятиях региона», — написано в telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что вся информация обновляется ежедневно. Всего тюменцам доступно пять разделов: афиша, новости, акции, статьи и фото и видео.

Во время празднования Дня Победы 9 мая в Тюмени будут обеспечены беспрецедентные меры безопасности. По данным источников URA.RU, для этого будут привлечены сотни сотрудников правоохранительных структур.

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В Тюменской области запустили сайт, на котором собрана вся актуальная информация о мероприятиях к 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «В Тюменской области начал работу официальный сайт празднования 80-летия Победы. На нем собрана вся актуальная информация о праздничных мероприятиях региона», — написано в telegram-канале ведомства. Там уточнили, что вся информация обновляется ежедневно. Всего тюменцам доступно пять разделов: афиша, новости, акции, статьи и фото и видео. Во время празднования Дня Победы 9 мая в Тюмени будут обеспечены беспрецедентные меры безопасности. По данным источников URA.RU, для этого будут привлечены сотни сотрудников правоохранительных структур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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