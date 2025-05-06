Тюменская область запустила сайт празднования 80-летия Победы

В Тюменской области запустили сайт, на котором собрана вся актуальная информация о мероприятиях к 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
«В Тюменской области начал работу официальный сайт празднования 80-летия Победы. На нем собрана вся актуальная информация о праздничных мероприятиях региона», — написано в telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что вся информация обновляется ежедневно. Всего тюменцам доступно пять разделов: афиша, новости, акции, статьи и фото и видео.
Во время празднования Дня Победы 9 мая в Тюмени будут обеспечены беспрецедентные меры безопасности. По данным источников URA.RU, для этого будут привлечены сотни сотрудников правоохранительных структур.
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