Курганские власти передумали и запретили весеннюю охоту

В Курганской области с 15 мая по 13 июня введен запрет на охоту в весенне-летний период в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях региона. Ранее власти все же разрешали охотиться за водоплавающей дичью. Об этом сообщил начальник управления охотничьего хозяйства Курганской области Алексей Епанчинцев.
«Запрет устанавливается на основании того, что в рамках особого противопожарного режима, введенного с 11 апреля, на территории всей Курганской области введено ограничение на пребывание в лесах граждан и транспортных средств», — пояснил Епанчинцев. Инициатива введения запрета была поддержана Общественным советом при управлении охотничьего хозяйства региона.
В ведомстве напомнили, что за нарушение установленного запрета на посещение лесов предусмотрены серьезные штрафы: для граждан — до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 миллиона рублей. Кроме того, граждане, предоставившие достоверную информацию о виновных в возникновении лесных пожаров, могут получить денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области определяли официальные сроки весенней охоты на водоплавающую дичь. Она была разрешена с 15 по 24 мая всеми способами, а с подсадной манной уткой — с 15 мая по 13 июня.
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