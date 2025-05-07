Курганские власти передумали и запретили весеннюю охоту

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Курганские власти запретили весеннюю охоту с 15 мая по 13 июня
Курганские власти запретили весеннюю охоту с 15 мая по 13 июня Фото:

В Курганской области с 15 мая по 13 июня введен запрет на охоту в весенне-летний период в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях региона. Ранее власти все же разрешали охотиться за водоплавающей дичью. Об этом сообщил начальник управления охотничьего хозяйства Курганской области Алексей Епанчинцев.

«Запрет устанавливается на основании того, что в рамках особого противопожарного режима, введенного с 11 апреля, на территории всей Курганской области введено ограничение на пребывание в лесах граждан и транспортных средств», — пояснил Епанчинцев. Инициатива введения запрета была поддержана Общественным советом при управлении охотничьего хозяйства региона.

В ведомстве напомнили, что за нарушение установленного запрета на посещение лесов предусмотрены серьезные штрафы: для граждан — до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 миллиона рублей. Кроме того, граждане, предоставившие достоверную информацию о виновных в возникновении лесных пожаров, могут получить денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области определяли официальные сроки весенней охоты на водоплавающую дичь. Она была разрешена с 15 по 24 мая всеми способами, а с подсадной манной уткой — с 15 мая по 13 июня.

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В Курганской области с 15 мая по 13 июня введен запрет на охоту в весенне-летний период в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях региона. Ранее власти все же разрешали охотиться за водоплавающей дичью. Об этом сообщил начальник управления охотничьего хозяйства Курганской области Алексей Епанчинцев. «Запрет устанавливается на основании того, что в рамках особого противопожарного режима, введенного с 11 апреля, на территории всей Курганской области введено ограничение на пребывание в лесах граждан и транспортных средств», — пояснил Епанчинцев. Инициатива введения запрета была поддержана Общественным советом при управлении охотничьего хозяйства региона. В ведомстве напомнили, что за нарушение установленного запрета на посещение лесов предусмотрены серьезные штрафы: для граждан — до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 миллиона рублей. Кроме того, граждане, предоставившие достоверную информацию о виновных в возникновении лесных пожаров, могут получить денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области определяли официальные сроки весенней охоты на водоплавающую дичь. Она была разрешена с 15 по 24 мая всеми способами, а с подсадной манной уткой — с 15 мая по 13 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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