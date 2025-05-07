«Бессмертный полк», каша и русская баня: курганец в Берлине организует акции в День Победы

Уроженец Курганской области, переехавший в Германию, Андрей Яковлев организует в Берлине несколько акций, посвященных Дню Победы. Будет показ фильма «Александр Невский» с симфоническим оркестром и хором, шествие «Бессмертного полка», банный фестиваль. Празднование начнется с 8 мая. Об этом Яковлев рассказал URA.RU.
«Я проживаю в Германии уже более 30 лет. Более десяти лет участвую в организации мероприятий в честь Дня Победы. Сложности по организации мероприятий в этом году были большие. Но полиция и сенат Берлина дали разрешение на проведение „Бессмертного полка“ и возложения цветов к мемориалу советским солдатам в Трептов — парке, правда, с некоторыми правилами. И так как большие мероприятия провести в этом году все-таки невозможно, мы решили организовать и банный фестиваль», — рассказал Яковлев.
Андрей Яковлев — исполнительный продюсер, координатор международных культурных обменов между Германией, Австрией и Россией, организатор выставок и музыкальных фестивалей. Арт-директор компании в Берлине.
По образованию Яковлев музыкант, дирижер. После переезда в Германию первое время приходилось работать разнорабочим, например, укладывать плитку. Позже занялся бизнесом в сфере текстиля. Вернуться к профессии и творчеству ему помог друг из Кургана — продюсер Максим Фадеев.
«Для меня День Победы очень важен. Дед по материнской линии Игнат Яковлевич Есимчук погиб 5 марта 1945 года в восточной Пруссии, похоронен в Калининградской области. Для меня это святой день. Когда я стою с фотографией дедушки в „Бессмертном полку“ в Берлине, в эти моменты я очень горд. В этот день я стою или у Бранденургских ворот или у Рейстага», — рассказал Яковлев.
По словам Яковлева, празднование в Берлине великого Дня Победы начнется 8 мая. Рекордсмен книги рекордов Гиннесса, немецкий канатоходец Александр Шульц пересечёт берлинскую площадь Розы Люксембург на 20-метровой высоте по нейлоновой ленте 2.5 сантиметра. В руке он будет держать «свечу мира» с пламенем. Внизу организаторы будут раздавать гостям гречневую кашу из походной кухни и темный хлеб для всех, как советские солдаты раздавали для жителей Берлина 80 лет назад.
9 и 11 мая будет организован показ фильма «Александр Невский» с симфоническим оркестром и хором в кинотеатре Берлина. «Долго пришлось работать над поиском музыкантов для хора и оркестра, так как такого большого проекта в кинотеатре еще не было. Будет задействовано 80 музыкантов!», — отметил Яковлев.
«Бессмертный полк» в Берлине пройдет 9 Мая от Бранденбургских ворот. По окончании марша запланировано возложение цветов к мемориалу и минута молчания. Участникам в этом году запрещено иметь какие-либо знаки, флаги или знамена, а также элементы военной формы.
Завершением праздничных мероприятий станет банный фестиваль. «Мы решили, так как банная культура из России — чистота тела и чистота помыслов взаимосвязаны у русских людей, мы покажем культуру банную. 9 Мая будут исполняться песни военных лет. А 10 и 11 мая будет фестиваль, где будет много джаза, классики, фольклора с русскими песнями, большая детская программа. Специально для фестиваля выстроена баня на 100 человек. Еще поставят минимум 20 бань и 15 купелей. Хотелось бы каким-то образом объединить людей, хотя многое (в отношениях) было поломано», — говорит Яковлев. При этом собеседник отметил, что сам не почувствовал перемен со стороны своих друзей в Германии.
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