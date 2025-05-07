Полпред Жога считает, что проект СШХ в ЯНАО нужен

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога высказался о проекте Северного широтного хода (СШХ). По его словам проект имеет полное право на жизнь в условиях необходимости освоения Арктики, сообщает ТАСС.
«На крайнем заседании, на котором я был, обговаривали эти темы. Решение есть, важность и нужность этого проекта есть. Президент [РФ Владимир Путин]его поддерживает, правительство поддерживает, соответственно, идет это все в проекте освоения Арктики. Право на жизнь у него есть, это однозначно», — прокомментировал полномочный представитель реализацию проекта Северного широтного хода.
В ноябре 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал о приостановке реализации СШХ на Ямале, подчеркнув, что к строительству вернутся после завершения работ по Восточному полигону и Мурманскому железнодорожному узлу. В рамках обсуждения перспектив освоения Арктики проект Северного широтного хода рассматривается как ключевой для развития транспортной инфраструктуры региона и повышения эффективности грузоперевозок в северных широтах.
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