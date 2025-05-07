Мэрия Тюмени проверяет инцидент с травмой двухлетнего ребенка в детском саду

В детском саду Тюмени проводится проверка по факту несчастного случая, произошедшего с воспитанником учреждения. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования мэрии города.
«В дошкольном образовательном учреждении проведено расследование несчастного случая. В настоящее время в детском саду департаментом образования Администрации города Тюмени проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.
В мэрии уточнили, что расследование ведется совместно с управой Ленинского административного округа. Ожидается, что по итогам проверки будут приняты меры в отношении ответственных лиц. В каком дошкольном учреждении все произошло — не уточняется.
Двухлетний ребенок в конце апреля текущего года пробил голову в одном из детских садов Тюмени. Его мама в соцсети сообщила, что со слов сотрудников учреждения, это произошло во время танцевального занятия, а после в больнице малышу зашили голову.
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