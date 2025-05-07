07 мая 2025

Мэрия Тюмени проверяет инцидент с травмой двухлетнего ребенка в детском саду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В настоящее время в учреждении проводится проверка
В настоящее время в учреждении проводится проверка Фото:

В детском саду Тюмени проводится проверка по факту несчастного случая, произошедшего с воспитанником учреждения. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования мэрии города.

«В дошкольном образовательном учреждении проведено расследование несчастного случая. В настоящее время в детском саду департаментом образования Администрации города Тюмени проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что расследование ведется совместно с управой Ленинского административного округа. Ожидается, что по итогам проверки будут приняты меры в отношении ответственных лиц. В каком дошкольном учреждении все произошло — не уточняется.

Двухлетний ребенок в конце апреля текущего года пробил голову в одном из детских садов Тюмени. Его мама в соцсети сообщила, что со слов сотрудников учреждения, это произошло во время танцевального занятия, а после в больнице малышу зашили голову.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В детском саду Тюмени проводится проверка по факту несчастного случая, произошедшего с воспитанником учреждения. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования мэрии города. «В дошкольном образовательном учреждении проведено расследование несчастного случая. В настоящее время в детском саду департаментом образования Администрации города Тюмени проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении. В мэрии уточнили, что расследование ведется совместно с управой Ленинского административного округа. Ожидается, что по итогам проверки будут приняты меры в отношении ответственных лиц. В каком дошкольном учреждении все произошло — не уточняется. Двухлетний ребенок в конце апреля текущего года пробил голову в одном из детских садов Тюмени. Его мама в соцсети сообщила, что со слов сотрудников учреждения, это произошло во время танцевального занятия, а после в больнице малышу зашили голову.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...