07 мая 2025

Апрель в Кургане оказался рекордным по температуре и осадкам

© Служба новостей «URA.RU»
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Апрель в Кургане оказался рекордным по температуре и осадкам
Апрель в Кургане оказался рекордным по температуре и осадкам Фото:

В Кургане первая декада апреля стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений, а вторая декада оказалась самой влажной. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.

«Первая декада апреля стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Самой холодной и богатой на осадки оказалась вторая декада апреля, заняв по количеству осадков первые места за все годы наблюдений», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что апрель в регионе был очень переменчивым, с частыми колебаниями температуры. Средняя температура составила 7-10 градусов, что на 3-5 градусов выше нормы. В целом за месяц количество осадков составило 26-58 мм. В большинстве районов это соответствует 2-2,5 месячным нормам, что позволило апрелю войти в десятку самых дождливых за столетний период.

Четыре раза в регионе было отмечено установление и разрушение временного снежного покрова: 12 и 19 в большинстве районов; 17 и 29 местами по области, говорится на сайте ЦГМС.

Ранее синоптики предупреждали, что вторая половина апреля в Кургане будет отмечаться чередованием волн тепла и холода, а также осадками выше нормы. По данным «Погоды 45», в этот период средняя температура превышала обычные показатели, а количество осадков достигало 20 мм, что также превышает климатическую норму для региона.

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В Кургане первая декада апреля стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений, а вторая декада оказалась самой влажной. Об этом сообщает Курганский ЦГМС. «Первая декада апреля стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Самой холодной и богатой на осадки оказалась вторая декада апреля, заняв по количеству осадков первые места за все годы наблюдений», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что апрель в регионе был очень переменчивым, с частыми колебаниями температуры. Средняя температура составила 7-10 градусов, что на 3-5 градусов выше нормы. В целом за месяц количество осадков составило 26-58 мм. В большинстве районов это соответствует 2-2,5 месячным нормам, что позволило апрелю войти в десятку самых дождливых за столетний период. Четыре раза в регионе было отмечено установление и разрушение временного снежного покрова: 12 и 19 в большинстве районов; 17 и 29 местами по области, говорится на сайте ЦГМС. Ранее синоптики предупреждали, что вторая половина апреля в Кургане будет отмечаться чередованием волн тепла и холода, а также осадками выше нормы. По данным «Погоды 45», в этот период средняя температура превышала обычные показатели, а количество осадков достигало 20 мм, что также превышает климатическую норму для региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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