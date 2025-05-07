Апрель в Кургане оказался рекордным по температуре и осадкам

В Кургане первая декада апреля стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений, а вторая декада оказалась самой влажной. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.
«Первая декада апреля стала самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Самой холодной и богатой на осадки оказалась вторая декада апреля, заняв по количеству осадков первые места за все годы наблюдений», — говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что апрель в регионе был очень переменчивым, с частыми колебаниями температуры. Средняя температура составила 7-10 градусов, что на 3-5 градусов выше нормы. В целом за месяц количество осадков составило 26-58 мм. В большинстве районов это соответствует 2-2,5 месячным нормам, что позволило апрелю войти в десятку самых дождливых за столетний период.
Четыре раза в регионе было отмечено установление и разрушение временного снежного покрова: 12 и 19 в большинстве районов; 17 и 29 местами по области, говорится на сайте ЦГМС.
Ранее синоптики предупреждали, что вторая половина апреля в Кургане будет отмечаться чередованием волн тепла и холода, а также осадками выше нормы. По данным «Погоды 45», в этот период средняя температура превышала обычные показатели, а количество осадков достигало 20 мм, что также превышает климатическую норму для региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».