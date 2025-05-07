В Тюмени популярность Кадышевой привела к взлету спроса на народные танцы

В Тюмени за последний месяц на 17% вырос спрос на услуги преподавателей народного танца. Аналитики сервиса «Авито услуги» связывают тенденцию с волной популярности фолк-певицы Надежды Кадышевой.
«В Тюмени на фоне возросшего внимания к фольклору, в апреле 2025 года спрос на преподавателей сценического и народного танца вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Параллельно увеличилось и предложение: количество специалистов, предлагающих обучение танцам, выросло на 26%», — следует из исследования, которым эксперты поделились с URA.RU.
В Тюмени за последний год на 6% вырос и интерес к обучению игре на музыкальных инструментах, при этом особенно заметен рост популярности балалайки, гармошки и домры. Тенденция охватывает и сферу организации праздников и мероприятий: спрос на народные музыкальные ансамбли и сольных исполнителей увеличился на 9% всего за один месяц.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!