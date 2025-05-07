07 мая 2025

В Тюмени популярность Кадышевой привела к взлету спроса на народные танцы

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на преподавателей народного танца в Тюмени вырос на 17%
Спрос на преподавателей народного танца в Тюмени вырос на 17% Фото:

В Тюмени за последний месяц на 17% вырос спрос на услуги преподавателей народного танца. Аналитики сервиса «Авито услуги» связывают тенденцию с волной популярности фолк-певицы Надежды Кадышевой.

«В Тюмени на фоне возросшего внимания к фольклору, в апреле 2025 года спрос на преподавателей сценического и народного танца вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Параллельно увеличилось и предложение: количество специалистов, предлагающих обучение танцам, выросло на 26%», — следует из исследования, которым эксперты поделились с URA.RU.

В Тюмени за последний год на 6% вырос и интерес к обучению игре на музыкальных инструментах, при этом особенно заметен рост популярности балалайки, гармошки и домры. Тенденция охватывает и сферу организации праздников и мероприятий: спрос на народные музыкальные ансамбли и сольных исполнителей увеличился на 9% всего за один месяц.

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В Тюмени за последний месяц на 17% вырос спрос на услуги преподавателей народного танца. Аналитики сервиса «Авито услуги» связывают тенденцию с волной популярности фолк-певицы Надежды Кадышевой. «В Тюмени на фоне возросшего внимания к фольклору, в апреле 2025 года спрос на преподавателей сценического и народного танца вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Параллельно увеличилось и предложение: количество специалистов, предлагающих обучение танцам, выросло на 26%», — следует из исследования, которым эксперты поделились с URA.RU. В Тюмени за последний год на 6% вырос и интерес к обучению игре на музыкальных инструментах, при этом особенно заметен рост популярности балалайки, гармошки и домры. Тенденция охватывает и сферу организации праздников и мероприятий: спрос на народные музыкальные ансамбли и сольных исполнителей увеличился на 9% всего за один месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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