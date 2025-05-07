07 мая 2025

В Тюмени подорожали бананы и яблоки

В Тюмени на 13% выросли цены на фрукты
© Служба новостей «URA.RU»
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Бананы и яблоки прибавили в цене, а стоимость груш не изменилась
Бананы и яблоки прибавили в цене, а стоимость груш не изменилась Фото:

В Тюменской области за последний год значительно выросли цены на фрукты — в среднем на 13%. Об этом сообщает сервис мониторинга цен «Ценозавр». 

«Наиболее существенно подорожали бананы — на 25% (181 рублей за килограмм). Яблоки прибавили в цене 14,7%, виноград — 13,2%, апельсины — 10,9%. Стоимость груш осталась на прежнем уровне», — приводит данные сервиса мониторинга «РБК Тюмень».

Специалисты объясняют рост цен сезонными и экономическими факторами. Стоимость фруктов зависит от курса рубля, урожайности и внутреннего спроса. Эксперты прогнозирует, что ценовая динамика сохранится до августа, а осенью ожидается традиционное сезонное снижение цен.

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В Тюменской области за последний год значительно выросли цены на фрукты — в среднем на 13%. Об этом сообщает сервис мониторинга цен «Ценозавр».  «Наиболее существенно подорожали бананы — на 25% (181 рублей за килограмм). Яблоки прибавили в цене 14,7%, виноград — 13,2%, апельсины — 10,9%. Стоимость груш осталась на прежнем уровне», — приводит данные сервиса мониторинга «РБК Тюмень». Специалисты объясняют рост цен сезонными и экономическими факторами. Стоимость фруктов зависит от курса рубля, урожайности и внутреннего спроса. Эксперты прогнозирует, что ценовая динамика сохранится до августа, а осенью ожидается традиционное сезонное снижение цен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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