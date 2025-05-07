В Тюмени подорожали бананы и яблоки

В Тюменской области за последний год значительно выросли цены на фрукты — в среднем на 13%. Об этом сообщает сервис мониторинга цен «Ценозавр».
«Наиболее существенно подорожали бананы — на 25% (181 рублей за килограмм). Яблоки прибавили в цене 14,7%, виноград — 13,2%, апельсины — 10,9%. Стоимость груш осталась на прежнем уровне», — приводит данные сервиса мониторинга «РБК Тюмень».
Специалисты объясняют рост цен сезонными и экономическими факторами. Стоимость фруктов зависит от курса рубля, урожайности и внутреннего спроса. Эксперты прогнозирует, что ценовая динамика сохранится до августа, а осенью ожидается традиционное сезонное снижение цен.
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