Имя тюменского журналиста добавили на памятную доску

На памятной доске журналистов в Тюмени появилось имя Андрея Бахтеева
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Памятная доска расположена в тюменском Доме Печати
Памятная доска расположена в тюменском Доме Печати Фото:

Имя журналиста-фронтовика Андрея Халилуловича Бахтеева внесено на памятную доску в Доме печати Тюмени. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства.

«Краевед Александр Петрушин провел историческое расследование. Ему удалось установить значительный вклад Бахтеева в развитие журналистики и героические поступки в годы Великой Отечественной войны», — отмечается в сообщении.

Известно, что Бахтеев был журналистом газет «Тобольская правда», «Тюменская правда», «Слава труду». В октябре 1944 года возглавлял разведоперацию в Норвегии и спас 4,5 тысячи человек, укрывшихся в шахтах заброшенного никелевого рудника. За этом был награжден орденом Святого Олофа — высшей наградой от короля Норвегии.

Бахтеев завершил войну с шестью боевыми наградами и четырьмя благодарностями. После войны он писал об открытиях нефтяных и газовых месторождений, внес вклад в развитие региональной прессы. По мнению Петрушина, именно Бахтеев стал прототипом командира разведгруппы старшего лейтенанта Кривцова, роль которого исполнил Евгений Леонов в советско-норвежском фильме «Под каменным небом».

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Имя журналиста-фронтовика Андрея Халилуловича Бахтеева внесено на памятную доску в Доме печати Тюмени. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «Краевед Александр Петрушин провел историческое расследование. Ему удалось установить значительный вклад Бахтеева в развитие журналистики и героические поступки в годы Великой Отечественной войны», — отмечается в сообщении. Известно, что Бахтеев был журналистом газет «Тобольская правда», «Тюменская правда», «Слава труду». В октябре 1944 года возглавлял разведоперацию в Норвегии и спас 4,5 тысячи человек, укрывшихся в шахтах заброшенного никелевого рудника. За этом был награжден орденом Святого Олофа — высшей наградой от короля Норвегии. Бахтеев завершил войну с шестью боевыми наградами и четырьмя благодарностями. После войны он писал об открытиях нефтяных и газовых месторождений, внес вклад в развитие региональной прессы. По мнению Петрушина, именно Бахтеев стал прототипом командира разведгруппы старшего лейтенанта Кривцова, роль которого исполнил Евгений Леонов в советско-норвежском фильме «Под каменным небом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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