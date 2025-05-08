Имя тюменского журналиста добавили на памятную доску

Имя журналиста-фронтовика Андрея Халилуловича Бахтеева внесено на памятную доску в Доме печати Тюмени. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства.
«Краевед Александр Петрушин провел историческое расследование. Ему удалось установить значительный вклад Бахтеева в развитие журналистики и героические поступки в годы Великой Отечественной войны», — отмечается в сообщении.
Известно, что Бахтеев был журналистом газет «Тобольская правда», «Тюменская правда», «Слава труду». В октябре 1944 года возглавлял разведоперацию в Норвегии и спас 4,5 тысячи человек, укрывшихся в шахтах заброшенного никелевого рудника. За этом был награжден орденом Святого Олофа — высшей наградой от короля Норвегии.
Бахтеев завершил войну с шестью боевыми наградами и четырьмя благодарностями. После войны он писал об открытиях нефтяных и газовых месторождений, внес вклад в развитие региональной прессы. По мнению Петрушина, именно Бахтеев стал прототипом командира разведгруппы старшего лейтенанта Кривцова, роль которого исполнил Евгений Леонов в советско-норвежском фильме «Под каменным небом».
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