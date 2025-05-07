07 мая 2025

МЧС объяснило курганцам, что делать, если замечены БПЛА

МЧС: курганцы должны сообщить, если заметили БПЛА в запрещенном месте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дроны применяют по разрешению
Дроны применяют по разрешению Фото:

В Курганской области беспилотники используются для мониторинга пожароопасной обстановки, выявления незаконных свалок мусора и для других целей. Если дрон замечен в запрещенном месте, то необходимо сфотографировать его и сообщить компетентным органам. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.

«Если вы находитесь на мероприятии, где использование дронов разрешено, — это одно. Если вы видите дрон в запрещенном месте, например, над военным, промышленным объектом или аэропортом, — это совсем другое. Сделайте фотографии или видео, зафиксируйте время и место его появления и сообщите об этом по номерам: 112 или 102», — сообщается в telegram-канале «Курганская область официально» со ссылкой на памятку МЧС.

Курганцам советуют при виде БПЛА не предпринимать самостоятельных действий и не пытаться сбить его. «Это опасно и может быть незаконным. Не приближайтесь к дрону. Держитесь на безопасном расстоянии», — предупредили в ведомстве. Там добавили, что если этот полет не согласован, то профильные органы выедут на место и проверят информацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области беспилотники используются для мониторинга пожароопасной обстановки, выявления незаконных свалок мусора и для других целей. Если дрон замечен в запрещенном месте, то необходимо сфотографировать его и сообщить компетентным органам. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе. «Если вы находитесь на мероприятии, где использование дронов разрешено, — это одно. Если вы видите дрон в запрещенном месте, например, над военным, промышленным объектом или аэропортом, — это совсем другое. Сделайте фотографии или видео, зафиксируйте время и место его появления и сообщите об этом по номерам: 112 или 102», — сообщается в telegram-канале «Курганская область официально» со ссылкой на памятку МЧС. Курганцам советуют при виде БПЛА не предпринимать самостоятельных действий и не пытаться сбить его. «Это опасно и может быть незаконным. Не приближайтесь к дрону. Держитесь на безопасном расстоянии», — предупредили в ведомстве. Там добавили, что если этот полет не согласован, то профильные органы выедут на место и проверят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...