МЧС объяснило курганцам, что делать, если замечены БПЛА

В Курганской области беспилотники используются для мониторинга пожароопасной обстановки, выявления незаконных свалок мусора и для других целей. Если дрон замечен в запрещенном месте, то необходимо сфотографировать его и сообщить компетентным органам. Об этом рассказали представители МЧС России в регионе.
«Если вы находитесь на мероприятии, где использование дронов разрешено, — это одно. Если вы видите дрон в запрещенном месте, например, над военным, промышленным объектом или аэропортом, — это совсем другое. Сделайте фотографии или видео, зафиксируйте время и место его появления и сообщите об этом по номерам: 112 или 102», — сообщается в telegram-канале «Курганская область официально» со ссылкой на памятку МЧС.
Курганцам советуют при виде БПЛА не предпринимать самостоятельных действий и не пытаться сбить его. «Это опасно и может быть незаконным. Не приближайтесь к дрону. Держитесь на безопасном расстоянии», — предупредили в ведомстве. Там добавили, что если этот полет не согласован, то профильные органы выедут на место и проверят информацию.
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