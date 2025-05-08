Стало известно, когда в Тюмени отключат отопление

В Тюмени отключат отопление 12 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава города Афанасьев сообщил, когда в Тюмени отключат отопление
Глава города Афанасьев сообщил, когда в Тюмени отключат отопление Фото:

Отопительный сезон в Тюмени завершится 12 мая. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своих соцсетях.

«12 мая в Тюмени завершится отопительный сезон», — сообщил Афанасьев в своем telegram-канале. В городе установилась стабильно теплая погода, температурный режим соответствует необходимым нормам для отключения отопления.

Ранее URA.RU сообщало, что отопление в жилых домах Тюмени планируют отключить 9-10 мая, когда среднесуточная температура воздуха установится выше +8 градусов и продержится на этом уровне в течение пяти дней. Это является обязательным условием для завершения отопительного сезона.

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Отопительный сезон в Тюмени завершится 12 мая. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своих соцсетях. «12 мая в Тюмени завершится отопительный сезон», — сообщил Афанасьев в своем telegram-канале. В городе установилась стабильно теплая погода, температурный режим соответствует необходимым нормам для отключения отопления. Ранее URA.RU сообщало, что отопление в жилых домах Тюмени планируют отключить 9-10 мая, когда среднесуточная температура воздуха установится выше +8 градусов и продержится на этом уровне в течение пяти дней. Это является обязательным условием для завершения отопительного сезона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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