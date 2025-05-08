Стало известно, когда в Тюмени отключат отопление

Отопительный сезон в Тюмени завершится 12 мая. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в своих соцсетях.
«12 мая в Тюмени завершится отопительный сезон», — сообщил Афанасьев в своем telegram-канале. В городе установилась стабильно теплая погода, температурный режим соответствует необходимым нормам для отключения отопления.
Ранее URA.RU сообщало, что отопление в жилых домах Тюмени планируют отключить 9-10 мая, когда среднесуточная температура воздуха установится выше +8 градусов и продержится на этом уровне в течение пяти дней. Это является обязательным условием для завершения отопительного сезона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!