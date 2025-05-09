Курганцы беспокоятся за состояние могилы ветерана в Латвии

Жительница Кургана Тамара беспокоится за состояние могилы своего дяди — участника Великой Отечественной войны, который погиб в Латвии. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU во время праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы.
«У меня дядька ушел на фронт в составе Сибирского лыжного батальона [В августе 1941 года был сформирован 32-й запасной лыжный полк в Кургане — прим. редакции]. Погиб в Латвии. Там и похоронен. Что сейчас с его могилой — мы не знаем, к сожалению. Война затронула каждую семью, забывать это нельзя», — рассказала Тамара.
Мать женщины — 98-летняя труженица тыла также проживает в Кургане. Накануне праздника она получила поздравления и подарки от властей. Часто вспоминает трудные военные годы и рассказывает об этих событиях внукам и правнукам. «Ведь, фронт обеспечивался тылом. Здесь голодали, отправляя последнее на фронт», — подчеркивает собеседница. Одному из правнуков труженицы исполнилось 10 лет. Мальчик знает о Великой Отечественной войне, гордится своими предками.
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