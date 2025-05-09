В Тюмени после праздничного салюта 9 мая толпа зрителей ринулась на остановку «Цветной бульвар». В ожидании транспорта они вынуждены были стоять на проезжей части. Об этом с места событий сообщил корреспондент URA.RU.
«Около двух сотен на остановке „Цветной бульвар“ в центре в данный момент ждут автобусы. Люди толпятся прямо на проезжей части», — говорится в сообщении.
Транспорт отходит от остановки полностью забитым пассажирами, отметил корреспондент. Однако пробок в городе нет — по версии 2ГИС пробки один балл. При этом сотни людей ожидают такси, а цены на поездки снова взлетели.
Бесплатные автобусы большой вместимости впервые развозили жителей города после праздничного салюта. Такое решение ранее принял мэр Тюмени Максим Афанасьев. Транспорт будет ждать пассажиров в трех точках: на улице Ленина в районе Цветного бульвара, а также на Первомайской и на Ямской.
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