После салюта 9 мая тюменцы смогут уехать домой на автобусах

В Тюмени 9 мая будут работать 20 автобусов для доставки людей домой после салюта
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Вечерние автобусы 9 мая в Тюмени выйдут на рейсы впервые
Вечерние автобусы 9 мая в Тюмени выйдут на рейсы впервые Фото:

Жители Тюмени смогут уехать домой на автобусе после праздничного салюта 9 мая. Об этом на брифинге, посвященном празднованию дня Великой Победы заявил глава города Максим Афанасьев.

«Раньше у нас такого не было. Принял решение в этом году вывести 20 автобусов большого класса, чтобы люди могли доехать после салюта домой», — пояснил он.

Афанасьев отметил, что автобусы будут ждать пассажиров в трех точках: на улице Ленина в районе Цветного бульвара, а также на Первомайской и на Ямской. Отправиться они смогут только после того, как гуляющие горожане освободят проезжую часть. «Обычно на это уходит около полутора часов», — отметил Афанасьев.

Ранее стало известно, что на площадях с Вечным огнем будут организованы точки по продаже цветов. Их организуют тюменские предприниматели.

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Жители Тюмени смогут уехать домой на автобусе после праздничного салюта 9 мая. Об этом на брифинге, посвященном празднованию дня Великой Победы заявил глава города Максим Афанасьев. «Раньше у нас такого не было. Принял решение в этом году вывести 20 автобусов большого класса, чтобы люди могли доехать после салюта домой», — пояснил он. Афанасьев отметил, что автобусы будут ждать пассажиров в трех точках: на улице Ленина в районе Цветного бульвара, а также на Первомайской и на Ямской. Отправиться они смогут только после того, как гуляющие горожане освободят проезжую часть. «Обычно на это уходит около полутора часов», — отметил Афанасьев. Ранее стало известно, что на площадях с Вечным огнем будут организованы точки по продаже цветов. Их организуют тюменские предприниматели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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