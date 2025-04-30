После салюта 9 мая тюменцы смогут уехать домой на автобусах

Жители Тюмени смогут уехать домой на автобусе после праздничного салюта 9 мая. Об этом на брифинге, посвященном празднованию дня Великой Победы заявил глава города Максим Афанасьев.
«Раньше у нас такого не было. Принял решение в этом году вывести 20 автобусов большого класса, чтобы люди могли доехать после салюта домой», — пояснил он.
Афанасьев отметил, что автобусы будут ждать пассажиров в трех точках: на улице Ленина в районе Цветного бульвара, а также на Первомайской и на Ямской. Отправиться они смогут только после того, как гуляющие горожане освободят проезжую часть. «Обычно на это уходит около полутора часов», — отметил Афанасьев.
Ранее стало известно, что на площадях с Вечным огнем будут организованы точки по продаже цветов. Их организуют тюменские предприниматели.
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