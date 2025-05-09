09 мая 2025

Тюменцам назвали самый прибыльный фильм для кинотеатров

«Волшебник Изумрудного города» принес в кассы тюменских кинотеатров 44 миллиона
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские кинотеатры за четыре месяца собрали более 250 миллионов рублей
Тюменские кинотеатры за четыре месяца собрали более 250 миллионов рублей Фото:

В 2025 году самым прибыльным фильмом для кинотеатров Тюменской области стал «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». За четыре месяца он сумел собрать 44 миллиона рублей – это пятая часть всех сборов, сообщили в Фонде кино.

«Больше всего денег в прокате за четыре месяца 2025 года собрал фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». По данным Фонда кино, он принес тюменским кинотеатрам 44 миллиона рублей… Всего за четыре месяца сборы от проката в Тюменской области составили более 250 миллионов рублей, тогда как за аналогичный период 2024 года — 246,7 миллиона », — выяснили РБКК Тюмень.

Также наибольшие сборы делала биографическая музыкальная драма «Пророк. История Александра Пушкина». По мнению специалистов, это плоды PR-кампании, звездные актеры и низкий возрастной ценз.

Депутат Тюменской областной думы от «Справедливой России» Александр Чепик сыграл главу одного из вымышленных районов Сочи в детективном телесериале «Спасская-5». Политик рассказал URA.RU, что его роль была эпизодической и без слов, но он ею доволен.

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В 2025 году самым прибыльным фильмом для кинотеатров Тюменской области стал «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». За четыре месяца он сумел собрать 44 миллиона рублей – это пятая часть всех сборов, сообщили в Фонде кино. «Больше всего денег в прокате за четыре месяца 2025 года собрал фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». По данным Фонда кино, он принес тюменским кинотеатрам 44 миллиона рублей… Всего за четыре месяца сборы от проката в Тюменской области составили более 250 миллионов рублей, тогда как за аналогичный период 2024 года — 246,7 миллиона », — выяснили РБКК Тюмень. Также наибольшие сборы делала биографическая музыкальная драма «Пророк. История Александра Пушкина». По мнению специалистов, это плоды PR-кампании, звездные актеры и низкий возрастной ценз. Депутат Тюменской областной думы от «Справедливой России» Александр Чепик сыграл главу одного из вымышленных районов Сочи в детективном телесериале «Спасская-5». Политик рассказал URA.RU, что его роль была эпизодической и без слов, но он ею доволен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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