Тюменцам назвали самый прибыльный фильм для кинотеатров

В 2025 году самым прибыльным фильмом для кинотеатров Тюменской области стал «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». За четыре месяца он сумел собрать 44 миллиона рублей – это пятая часть всех сборов, сообщили в Фонде кино.
«Больше всего денег в прокате за четыре месяца 2025 года собрал фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». По данным Фонда кино, он принес тюменским кинотеатрам 44 миллиона рублей… Всего за четыре месяца сборы от проката в Тюменской области составили более 250 миллионов рублей, тогда как за аналогичный период 2024 года — 246,7 миллиона », — выяснили РБКК Тюмень.
Также наибольшие сборы делала биографическая музыкальная драма «Пророк. История Александра Пушкина». По мнению специалистов, это плоды PR-кампании, звездные актеры и низкий возрастной ценз.
Депутат Тюменской областной думы от «Справедливой России» Александр Чепик сыграл главу одного из вымышленных районов Сочи в детективном телесериале «Спасская-5». Политик рассказал URA.RU, что его роль была эпизодической и без слов, но он ею доволен.
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