Житель Кургана поймал на удочку огромных щук в районе старицы реки Тобол в городской черте. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«Щуки хорошо ловились на старице Тобола. Рыбачил на удочку», — сообщил горожанин в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.
Согласно открытым данным, старица Тобола находится севернее современного русла реки в районе Центрального парка культуры и отдыха. Жители называют ее Битевкой.
Ранее житель Курганской области наловил крупных карасей на озере Караульное в Каргапольском округе. На живописном водоеме был отличный клев несмотря на дождливую погоду.
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