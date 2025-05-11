11 мая 2025
10 мая 2025

Курганский рыбак показал место, где наловил огромных щук на Тоболе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Щуки клевали на реке
Щуки клевали на реке Фото:

Житель Кургана поймал на удочку огромных щук в районе старицы реки Тобол в городской черте. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«Щуки хорошо ловились на старице Тобола. Рыбачил на удочку», — сообщил горожанин в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова.

Согласно открытым данным, старица Тобола находится севернее современного русла реки в районе Центрального парка культуры и отдыха. Жители называют ее Битевкой.

Ранее житель Курганской области наловил крупных карасей на озере Караульное в Каргапольском округе. На живописном водоеме был отличный клев несмотря на дождливую погоду. 

Улов больших щук
Улов больших щук
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Кургана поймал на удочку огромных щук в районе старицы реки Тобол в городской черте. Об этом мужчина рассказал в соцсети. «Щуки хорошо ловились на старице Тобола. Рыбачил на удочку», — сообщил горожанин в паблике «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото улова. Согласно открытым данным, старица Тобола находится севернее современного русла реки в районе Центрального парка культуры и отдыха. Жители называют ее Битевкой. Ранее житель Курганской области наловил крупных карасей на озере Караульное в Каргапольском округе. На живописном водоеме был отличный клев несмотря на дождливую погоду. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...