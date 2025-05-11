В Тюмени на площадке для выгула собак по улице Харьковская, 31 мужчина угрожал людям пистолетом. Очевидцы сообщают, что он был в алкогольном опьянении.
«Здравствуйте, гуляли в седьмом часу вечера на собачьей площадке с собаками. Подошел мужчина не трезвый с пневматическим пистолетом и угрожал нас всех перестрелять. Харьковская, 31. Сквер Дружбы», — пишет тюменка в telegram-канале «ЧС Тюмень».
Она добавила, что ее муж вызвал полицию. Правоохранители оперативно приехали на место происшествия и задержали мужчину. URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!