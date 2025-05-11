11 мая 2025
10 мая 2025

Пьяный мужчина угрожал расстрелять тюменцев из пистолета. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские оперативно прибыли на место и задержали мужчину
Полицейские оперативно прибыли на место и задержали мужчину Фото:

В Тюмени на площадке для выгула собак по улице Харьковская, 31 мужчина угрожал людям пистолетом. Очевидцы сообщают, что он был в алкогольном опьянении.

«Здравствуйте, гуляли в седьмом часу вечера на собачьей площадке с собаками. Подошел мужчина не трезвый с пневматическим пистолетом и угрожал нас всех перестрелять. Харьковская, 31. Сквер Дружбы», — пишет тюменка в telegram-канале «ЧС Тюмень».

Она добавила, что ее муж вызвал полицию. Правоохранители оперативно приехали на место происшествия и задержали мужчину. URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тюмени на площадке для выгула собак по улице Харьковская, 31 мужчина угрожал людям пистолетом. Очевидцы сообщают, что он был в алкогольном опьянении. «Здравствуйте, гуляли в седьмом часу вечера на собачьей площадке с собаками. Подошел мужчина не трезвый с пневматическим пистолетом и угрожал нас всех перестрелять. Харьковская, 31. Сквер Дружбы», — пишет тюменка в telegram-канале «ЧС Тюмень». Она добавила, что ее муж вызвал полицию. Правоохранители оперативно приехали на место происшествия и задержали мужчину. URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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