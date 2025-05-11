Тюменский завод электроники увеличит производство в четыре раза

Руководство тюменского завода «Тюмень Прибор», производящего низковольтные комплексные устройства, приборы измерения и микросхемы, намерено в четыре раза увеличить объемы производства за счет трех новых промышленных площадок. Об этом в передаче «Сделано в России» на федеральном телеканале рассказал директор предприятия Радик Закиров.
«У нас в 2025 году план производства — несколько тысяч наших изделий. Уже интересуются нашей электроникой иностранные рынки — Казахстан, Узбекистан. Намерены запустить еще три площадки и во столько же раз увеличить штат и объемы», — рассказал ведущему Закиров.
Он отметил, что в производстве используется до 90% отечественных материалов и деталей. «Контроллеры, шины, датчики, пластик и другие материалы Российские», — уточнил директор «Тюмень Прибора».
Известно, что Закиров является единоличным владельцем и учредителем завода, работающего с 2002 года. Уставной капитал компании составляет 100 миллионов рублей, а стоимость бизнеса оценивается в 234,3 миллиона. По данным бузгалтерской отчетности за 2024 финансовый год, завод заработал 98,8 миллиона рублей, увеличив чистую прибыль с 2023 года на 455%.
В настоящий момент основной продукцией компании являются низковольтные комплексы, отвечающие за автоматизацию электроснабжения промышленных, социальных и культурных объектов. Ранее стало известно, что тюменский завод по производству стройматериалов установил новое итальянское оборудование.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!