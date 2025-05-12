Тюменские власти ответили, оказались ли отрезанными деревни в Казанском районе из-за паводка

Региональная дорога в сторону деревни Малая Ченчерь В Казанском районе разрушена из-за сильных паводковых вод. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава муниципалитета Татьяна Богданова.
«Дорога в сторону деревни Малая Ченчерь за мостом через реку Протока повреждена напором воды. Погодные условия, обильные дожди задерживают снижение уровня воды», — отметила глава района.
В администрации муниципалитета агентству URA.RU пояснили, что паводок действительно повреждает инфраструктуру. При этом понять, насколько серьезные повреждения дороги возникли из-за большой воды — на данный момент невозможно. Необходимо ждать снижения уровня воды.
Вместе с тем власти добавили, что Малая Ченчерь и близлежащие населенные пункты не остались без транспортного сообщения. Доехать сюда можно через дороги Сладковского района. Также для местных жителей организовано пассажирское автобусное сообщение. Автобусы совершают регулярные рейсы.
Однако отрезанными от «большой земли» оказались населенные пункты Абатского района: деревни Бокова и Ефимова. Губернатор региона ввел режим ЧС в этом районе.
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