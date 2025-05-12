В Тюмени резко снизилась заболеваемость ОРВИ и COVID-19

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области за неделю снизилась 22%. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, случаев COVID-19 стало меньше на 16,7% по сравнению с предыдущей неделей.
«По итогам 19-й недели 2024 года в Тюменской области зарегистрировано снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 22,3%. Также отмечено снижение заболеваемости COVID-19», — сообщили в Роспотребнадзоре.
В управлении уточнили, что среди вирусов гриппа продолжают циркулировать штаммы гриппа A и B. При этом преобладает грипп B, который составляет 61% среди выявленных случаев. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики, чтобы минимизировать риск заражения сезонными инфекциями.
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