В Тюмени резко снизилась заболеваемость ОРВИ и COVID-19

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Случаев COVID-19 стало меньше на 16,7%
Случаев COVID-19 стало меньше на 16,7% Фото:

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области за неделю снизилась 22%. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, случаев COVID-19 стало меньше на 16,7% по сравнению с предыдущей неделей.

«По итогам 19-й недели 2024 года в Тюменской области зарегистрировано снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 22,3%. Также отмечено снижение заболеваемости COVID-19», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В управлении уточнили, что среди вирусов гриппа продолжают циркулировать штаммы гриппа A и B. При этом преобладает грипп B, который составляет 61% среди выявленных случаев. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики, чтобы минимизировать риск заражения сезонными инфекциями.

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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области за неделю снизилась 22%. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По данным ведомства, случаев COVID-19 стало меньше на 16,7% по сравнению с предыдущей неделей. «По итогам 19-й недели 2024 года в Тюменской области зарегистрировано снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 22,3%. Также отмечено снижение заболеваемости COVID-19», — сообщили в Роспотребнадзоре. В управлении уточнили, что среди вирусов гриппа продолжают циркулировать штаммы гриппа A и B. При этом преобладает грипп B, который составляет 61% среди выявленных случаев. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики, чтобы минимизировать риск заражения сезонными инфекциями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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